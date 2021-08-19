Ревизия выявила поврежденное оборудование на первом энергоблоке БелАЭС 19.08.2021, 11:17

Запуск станции откладывается.

На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию оборудования и технологических систем, организованных для установления причин срабатывания автоматической системы защиты генератора 12 июля, сообщает «Наша Нива» со ссылкой на Минэнерго.

Выполненные испытания выявили необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора.

Проводятся соответствующие работы с привлечением специалистов российского завода-изготовителя.

По их завершению на блоке будут организованы дополнительные испытания и диагностика оборудования и систем турбогенератора, после чего блок включат в сеть, уверяет Минэнерго.

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