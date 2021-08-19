Продолжаем трудовой бунт 1 Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

19.08.2021, 11:32

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Фото: ТАСС

Объединяемся с товарищами и готовимся к стачке.

Вокруг нас всегда будут сомневающиеся люди. Они будут поддакивать действующей власти, вставлять нам палки в колеса, кричать, что мы не правы. И это нормально, ведь они боятся. Они слишком слабы для того чтобы что-то сделать самим, хотя бы поверить.

Но утешает и то, что всегда будут такие как мы. Те, кто стремятся к лучшей жизни, люди с обостренным чувством справедливости. Таких всегда больше, иначе бы человечество давно погибло бы.

Первый этап революции нам нужен был, вероятно, для того, чтобы определить таких же сильных духом людей вокруг нас. Чтобы объединиться с ними и идти дальше вместе. А слабые подтянутся сами, у них выхода нет. После победы они будут первыми кричать, что поддерживали нас и радели за наши идеи. Но это и неважно.

Главное — продолжаем работу в нужном направлении. Объединяемся с товарищами, готовимся к стачке, продолжаем трудовой бунт: замедляем производства.

Мы это сделаем.

Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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