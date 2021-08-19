В России взлетели цены на зерно 6 19.08.2021, 11:36

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Урожайность собранной в Поволжье пшеницы упала на 45%.

Пожар инфляции продолжает расползаться по российской экономике, суля новые беды потребителям, беднеющим практически без перерывов семь лет подряд.

На фоне обвального снижения прогнозов по урожаю, гибели озимых и засухи в ключевых сельскохозяйственных регионах на внутреннем российском рынке начали резко расти цены зерно, пишет finanz.ru.

Российские цены растут вслед за мировыми, которые на прошлой неделе едва не обновили максимумы за 9 лет. Стоимость пшеницы на Чикагской бирже достигала 7,59 доллара за бушель после того, как Минсельхоз США резко снизил оценки будущего урожая.

Прогноз по Канаде был снижен на 24%, по США - до минимума за 19 лет. В России американский Минсельхоз жде сбора 72,5 млн тонн зерна - на 15%, или 12,5 млн тонн меньше изначальных оценок.

Прогнозы по урожаю снизили СовЭкон и ИКАР. Главная причина - это неожиданно слабые данные Росстата о площадях под озимой пшеницей: с прошлогодних 16,9 млн гектаров они упали до 15,6 млн, отмечает гендиректор СовЭкона Андрей Сизов.

Кроме того, сказываются неблагоприятные погодные условия, указывает он: сухая и жаркая погода негативно сказалась на перспективах урожайности яровой и, частично, озимой пшеницы, что особенно ударило по таким крупным регионам-производителям, как Татарстан, Башкортостан и Оренбург с их рекордно низкими запасами влаги.

Засушливая погода, которая установилась в конце июня-июле в основных производящих регионах, приводит к недобору зерна в Центре и Поволжье, отмечает начальник Открытие Research Анна Морина. Урожайность собранной пшеницы в ЦФО упала на 24% год к году, в ПФО - на 45%.

«Продолжавшееся до 13 августа снижение плавающей экспортной пошлины на пшеницу в РФ на фоне роста мировых цен приведет к росту внутренних цен на зерно в ближайшей перспективе», - предупреждает эксперт.

Закупки со стороны Казахстана также могут стать важным фактором в этом сезоне, отмечает Сизов: «В этом году страна соберет небольшой урожай (стартовая урожайность примерно на треть ниже прошлогодней), что приведет к увеличению импорта из России».

После подорожания зерна в июле многие продавцы начали отказываться исполнения действующих контрактов, что вынудило некоторых покупателей еще более активно повышать цены: на прошлой неделе ряд крупных игроков увеличили закупочные цены сразу на 1-2 тысячи рублей за тонну, рассказывает Сизов.

Рост цен на зерно добавит проблем производителям хлеба, которые уже жалуются на столкнулись с подорожанием всех видов сырья, упаковки и транспортировки. Государственные дотации, введенные в январе этого года, оказались меньше ожиданий - вместо полной суммы власти решили сэкономить и начали платить частями.

В конце июля, по данным «Коммерсанта», производители уведомили ритейлеров об увеличении отгрузочных цен хлеба на 7-12%.

Нельзя исключать, что пока розничные сети могут откладывать рост конечных цен накануне выборов, чтобы затем перейти к их ускоренному повышению в четвертом квартале, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Это может усилить инфляционное давление в конце года, предупреждает она.

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