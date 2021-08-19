В белорусском футболе очередной провал 2 19.08.2021, 12:00

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После быстрого конца мужчин в еврокубках в первых же матчах вылетают женские команды женский футбол

Еврокубковый сезон у мужских клубов из Беларуси закончился максимально быстро. «Шахтер» поочередно вылетел из Лиги чемпионов и Лиги конференций, забив за четыре матча один мяч. Вместе с «горняками» на первой стадии ЛК прекратили борьбу три оставшихся белорусских полпреда в Европе – БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» и брестское «Динамо». Поэтому надежда на еврокубковую осень оставалась только у женских футбольных клубов, пишет «Трибуна».

В сезоне-2021/22 УЕФА расширило количество участников единственного дамского турнира Лиге чемпионов на десять клубов до 72-х. Благодаря прошлым успехам «Минска» («горожанки» часто выходили в плей-офф, а в 2019-м добрались до 1/8 финала ЛЧ) Беларусь увеличила число своих представителей до двух. В чемпионате страны-2020 золото взяло образованное перед стартом сезона «Динамо-БГУФК», которое впервые с 2012 года отобрало титул у «Минска». «Горожанки» стали вторыми.

Нет равных в чемпионате

Эти команды по-прежнему доминируют в женском белфутболе. «Динамо-БГУФК» и «Минск» играли друг против друга в последних Суперкубке и финале Кубка страны. Победы в обоих матчах остались за «бело-голубыми». В мартовском Суперкубке «Динамо-БГУФК» со счетом 4:0 обыграло «горожанок», сколотивших команду по большей части из прошлогоднего состава АБФФ U-19. Фиаско для «Минска» закончился и недавний финал Кубка Беларуси – поражение 0:5.

Нет динамовкам равных и в белoрусском чемпионате, состоящем из одного дивизиона. На данный момент команда Юрия Малеева победила во всех 18 матчах с разницей мячей 135:3 и уверенно идет ко второму подряд чемпионскому титулу.

Не могут ничего противопоставить соперницы из «Минска». После 19-ти туров «горожанки» имеют 17 викторий и два поражения от «Динамо-БГУФК». Разница мячей также перевалила за сотню – 125:11.

Подписали много легионеров

Доминировать в белфутболе командам серьезно помогает солидный легионерский десант, который приглашали как раз под участие в ЛЧ. К «бело-голубым» он присоединился еще в прошлом сезоне. Тогда у «Динамо-БГУФК» было семь легионеров, среди которых выделялась африканка Салимата Симпоре. И дело было не во впечатляющей результативности нападающего в 19 мячей за 17 игр.

В конце 2020 года Симпоре покинула команду с центрдэфом из США Эбигейл Смолл. В мире женского футбола тогда говорили, что «Динамо-БГУФК» пришлось отказаться от услуг форварда из-за щекотливой истории и возможных вопросов со стороны УЕФА. Полгода до старта ЛЧ Малеев активно искал замену Симпоре в нападении, параллельно пополняя команду новыми иностранками на места уходящих, не соответствовавших клубным амбициям. «Динамо-БГУФК» забрало у «Минска» ивуарскийского опорника Надеж Сиссе, у «Немана» – российского кипера Екатерину Уласевич, а из Африки не без помощи агента Евгения Гайдука привезло камерунок Колетт Нздану и Долорес Цаджию. Правда, последняя до ЛЧ в команде не задержалась – через пару месяцев Малеев разуверился в способностях футболистки и отправил ее на Родину.

Что же касается сменщицы Симпоре, то по итогу никого не подписали. Хотя за месяц до первого матча в еврокубке с «Динамо-БГУФК» тренировалась зимбабвийка Эммакулат Мсипа, забивавшая Австралии на Олимпиаде-2016. Однако и этой африканке не удалось впечатлить своим уровнем Малеева. Получалось, к ЛЧ чемпион Беларуси походил, имея в своих рядах шесть футболисток с иностранными паспортами.

В «Минске» получилась совершенно другая история. В конце 2020 года женскую команду распустили из-за финансовой неопределенности. Через месяц у «горожан» деньги на девушек появились, но было уже поздно – футболистки разбрелись по клубам от Хорватии до России. Новому тренерскому штабу во главе с Андреем Пышником пришлось строить другую команду, костяк которой составили лучшие кадры из АБФФ U-19, которая в чемпионате-2019 финишировала на пятом месте.

Из-за того, что коуча назначали за неделю до старта женской лиги, он не успел до первого тура усилить состав легионерами. Движения по приглашению иностранок начались перед открытием летнего окна заявок. До Лиги чемпионов «Минск» взял сразу шесть небеларусских футболисток – боснийку Селму Капетанович, нигериек Реджину Оту и Ономе Эби, россиянку Марию Жаманакову и черногорок Дарию Джукич и Армису Куч. При этом им предлагались финансовые условия даже лучше, чем в «Динамо-БГУФК», что еще полгода назад казалось невообразимым. Но даже такой солидный легионерский десант не помог обыграть «бело-голубых» во втором круге чемпионата – «Минск» уступил 2:3.

Кто попался в еврокубке

Прежде стоит рассказать о новом формате Лиги чемпионов, которая начала копировать мужчин. Теперь до группового турнира команды играют два раунда квалификации по чемпионскому и нечемпионскому пути. На первом этапе клубы разбили на мини-группы: четыре команды на стадионе одной из них проводят полуфиналы, матч за третье место и финал. Во второй раунд квалификации ЛЧ выходит только победитель финала. Там команды разобьются на пары, в которых проведут по матчу дома и на выезде. После этого в октябре стартует групповой этап в четырех квартетах. Весной начнется плей-офф со стадии 1/4 финала.

В начале июля беларуски узнали своих соперниц по ЛЧ. «Динамо-БГУФК» достался чемпион Кипра «Аполлон», а «Минску» выпала вторая команда Норвегии «Русенборг». Специалисты оценили жеребьевку сдержано: «бело-голубые», которые осторожно нацеливались на группу ЛЧ, получили вполне проходимого соперника, а «горожанки» вообще могли попасть на «Арсенал», «Хоффенхайм» или «Бордо». Оттого вариант с «Русенборгом» не казался таким безнадежным.

Интересно, что изначально участие команды Пышника в еврокубке вообще стояло под вопросом. Дело в том, что у «Динамо» и «Минска» до недавнего времени был один собственник Мингорисполком, а это противоречило нормам УЕФА на участие команд в одном турнире (но при этом не смущало АБФФ по игре клубов в одних мужских и женских лигах). В мае 2021-го руководству города все же удалось передать бОльшую часть акций «бело-голубых» в БФСО «Динамо», поэтому «Минск» получил зеленый свет на заявку в ЛЧ.

Перед еврокубком «Динамо-БГУФК» хотело съездить в Центральную Европы для нескольких спаррингов с сильными соперниками, но не сложилось. Однако довольствоваться исключительно матчами с беларусскими клубами все же не пришлось. В конце июля за товарищескими матчами перед ЛЧ в Минск пожаловал чемпион Украины «Жилстрой-1». Сначала харьковчанки уступили «бело-голубым» 1:2, а затем взяли реванш 1:0. Обе игры проходили в закрытом режиме.

Как все закончилось

Первые лигочемпионские матчи у белoрусок были запланированы на 18 августа. «Минск» свой мини-турнир проводит в Норвегии. «Русенборг» считался безоговорочным фаворитом пары, однако «горожанкам», в стартовом составе которых появились все легионеры, удалось дать бой. До 75-й минуте счет на табло был 1:1, но точный удар Лисы-Марие Утланд похоронил надежды минчанок хотя бы на два экстра-таймы – поражение 1:2.

А вот «Динамо-БГУФК» на Кипре все же пришлось сыграть 120 минут. Первый тайм основного времени беларуски владели инициативой, но после перерыва их неожиданно начали покидать силы. Дошло до того, что на 71-й минуте Малееву из-за судорог пришлось заменить центрального защитника и капитана Анастасию Новикову. Положение ухудшилось в первом экстра-тайме, когда лидер «Динамо-БГУФК» Анастасия Линник получила вторую желтую. Тем временем «Аполлон» уже полностью владел инициативой и создавал момент за моментом.

Динамовки дрогнули там, где ожидалось меньше всего. Молдавский вратарь Наталья Мунтяну, до этого исправно выручавшая команду, ошиблась при фиксации мяча после прострела. На 99-й минуте гол на свой счет записала Кристина Фреда. Любопытно, что именно она летом 2018-го своим дублем впервые за четыре сезона не пустила «Минск» в плей-офф ЛЧ.

Через шесть минут Патриция Гмирова заработала пенальти, который сама же реализовала. На этом девушки закончили – «Аполлон» берет победу 2:0.

Но на этом еще не все

Как уже говорилось выше, проигравшие на старте первого раунда не завершают выступление в еврокубке. Впереди субботние матчи за третьи места в мини-группах. Победы в них позволяет Беларуси набрать рейтинговые очки и хоть как-то попытаться не выпасть из топ-16, дающий две путевки в ЛЧ.

«Динамо-БГУФК» сыграет с валлийским «Суонси», который в среду на Кипре проиграл московскому ЦСКА со счетом 1:4. «Минск» ожидает свидание с «Селтиком». Ранее шотландки в Норвегии капитулировали перед испанским «Леванте» 1:2.

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