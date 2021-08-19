Ученые раскрыли главный секрет скрипок Страдивари 8 19.08.2021, 12:16

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Великий мастер сделал это открытие случайно.

Новое исследование подтвердило, что известный скрипичный мастер Антонио Страдивари обрабатывал свои инструменты химическими веществами, которые и ответственны за их уникальный звук.

Некоторые из этих химикатов были идентифицированы впервые, говорится в работе химиков из Техасского университета A&M, пишет nv.ua.

Джозеф Надьвари, почетный профессор биохимии в Техасском A&M, который первым предложил теорию о том, что химические вещества, используемые при изготовлении скрипок — а не столько умение делать сам инструмент — были причиной того, что Страдивари и другие, такие как Гварнери дель Джезу, создавали инструменты чьему звуку не было равных более 200 лет.

«Все мои исследования на протяжении многих лет основывались на предположении, что древесина великих мастеров подвергалась агрессивной химической обработке, и это сыграло прямую роль в создании великолепного звука Страдивари и Гварнери», — сказал Надьвари.

Текущие результаты исследовательской группы показывают, что бура, цинк, медь и квасцы — вместе с известковой водой — использовались для обработки древесины в инструментах.

«Бура имеет долгую историю использования в качестве консерванта, начиная с древних египтян, которые использовали ее при мумификации, а затем в качестве инсектицида», — сказал Надьвари.

«Присутствие этих химикатов указывает на сотрудничество между производителями скрипок и местной аптекой или фармацевтами. И Страдивари, и Гварнери хотели обработать свои скрипки, чтобы черви не разъедали древесину, потому что заражения червями были очень распространены», — добавил ученый.

Он сказал, что каждый скрипач, вероятно, использовал свои собственные домашние методы обработки дерева.

«Это новое исследование показывает, что Страдивари и Гварнери использовали свой собственный индивидуальный метод обработки древесины, которому они могли бы придать большое значение. Они могли понять, что специальные соли, которые они использовали для пропитки древесины, также придали ей некоторую полезную механическую прочность и акустические преимущества», — считают авторы.

Надьвари сказал, что рецепты лака не были секретом, потому что сам по себе лак не является решающим фактором качества тона. Напротив, процесс обработки свежих еловых досок с помощью различных химических реагентов на водной основе имеет решающее значение для звука готовой скрипки.

Надьвари добавил, что команда обнаружила, что использованные химические вещества были обнаружены по всей древесине и внутри нее, а не только на поверхности. Это напрямую влияло на качество звука инструментов.

Антонио Страдивари (1644−1737) за свою жизнь сделал около 1200 скрипок и продавал их только очень богатым, в том числе королевским домам. Сегодня осталось около 600 скрипок Страдивари.

Менее известный современник Страдивари, Гварнери дель Джезу, имел проблемы с продажей своих работ, но его инструменты теперь считаются равными по качеству и цене скрипкам Страдивари.

«Их скрипки не имеют себе равных по звучанию и качеству в течение 220 лет», — сказал Надьвари, отметив, что сегодня скрипка Страдивари может быть оценена в $10 млн, а скрипка Гварнери может стоить даже больше.

Он сказал, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы прояснить другие детали того, как химические вещества и древесина обеспечивают безупречное качество звука.

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