В аэропорту Кабула — массовая давка со стрельбой 4 19.08.2021, 12:41

6,542

Погибли не менее 12 человек.

При давке и стрельбе в аэропорту Кабула за последние несколько дней погибли в общей сложности 12 человек. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на талибов и представителей НАТО.

В четверг талибы призвали афганцев, которые остаются у аэропорта, разойтись и вернуться домой. Им пообещали не причинять вреда. Этот призыв прозвучал на следующий день после того, как "боевики Талибан обстреляли протестующих, убив, по словам очевидцев, троих", пишет Reuters

Агенство приводит слова людей, которых не пускали на территорию аэропорта.

"Это полная катастрофа. Талибы стреляли в воздух, толкали людей, избивали их", — рассказал один из участников событий.

Аэропорт остается зоной ответственности США, поэтому сюда стремятся люди, которые хотят покинуть страну. Тем временем за пределами аэропорта территорию патрулируют уже боевики "Талибан".

По словам представителя западных служб безопасности, с воскресенья из Кабула вылетело около 8000 человек.

Между тем, президент США Джо Байден заявил в среду, что США могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане и после 31 августа. Это произойдет в том случае, если к этому моменту не удастся эвакуировать из страны всех американских граждан.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эвакуировать всех американцев и всех наших союзников", — сказал американский президент в интервью телеканалу АВС. По его словам, США планируют вывезти из страны также от 50 тысяч до 65 тысяч афганцев.

В середине апреля Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане и вывести оттуда американские войска. После этого радикальное движение "Талибан" начало брать контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул страну. Западные страны начали эвакуацию своих граждан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».