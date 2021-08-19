Обнаружен новый вариант штамма коронавируса «Дельта» с дополнительной мутацией 19.08.2021, 12:53

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фото: adobestock

Он распространяется по Швеции.

В округе Уппсала, Швеция, распространился новый вариант коронавируса «Дельта» с дополнительной мутацией. Об этом в среду, 18 августа, сообщило издание SVT Nyheter.

Новым вариантом инфицированы по крайней мере восемь человек.

«Мы полагаем, что данный «Дельта»-вариант распространяется, и поэтому важно сделать тест по приезде домой. Сейчас мы находимся на той стадии, когда могут быть большие вспышки и частые события с вечеринками и т.д., поэтому нужно быть осторожными», — цитирует издание сотрудника кафедры общественного здравоохранения и медицинских наук Уппсальского университета Матса Мартинелла.

Пока исследователи не знают, насколько эта мутация заразна, но сообщается, что среди инфицированных есть полностью вакцинированные люди.

Все зараженные, по информации SVT Nyheter, побывали в Испании или Португалии.

В органах здравоохранения Швеции считают, что новый вариант штамма коронавируса сам по себе не вызывает беспокойства, но вместе с тем указывает на важность сдерживания распространения инфекции.

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