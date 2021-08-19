«Если МТЗ не наберет этих 300 рабочих, сорвутся поставки по контрактам» 11 19.08.2021, 12:59

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фото: reuters

На белорусских предприятиях — катастрофическая ситуация с кадрами.

После президентских выборов на предприятиях страны начались протесты. Спустя несколько дней Лукашенко заявил, что раскачивающих обстановку на предприятиях нужно увольнять.

После этого на заводах стали увольнять людей. Кто-то сам ушел, не дожидаясь, пока в трудовой появится статья. В результате этого многие предприятия лишились ценных кадров.

Сайт zerkalo.io узнал у работников заводов, как сейчас там обстоит ситуация с кадрами, сказались ли увольнения на работе предприятий, а также посмотрело, сколько сейчас вакантных мест на производствах.

Какая ситуация с вакансиями на крупных заводах

Журналисты посмотрели, сколько сейчас есть вакансий на предприятиях. Судя по общереспубликанскому банку вакансий и официальным сайтам заводов, свободные рабочие места есть на всех предприятиях — где-то больше, где-то меньше. К примеру, на сайте Минского электротехнического завода есть 25 вакансий, в том числе и для инженера по ремонту, маляра, слесаря-электромонтажника, электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах, стропальщика.

От МАЗа в банке вакансий заявлено 87 вакансий. Нужен начальник участка, инженер -конструктор, инженер-электрик, токарь, тракторист и прочие работники. На МЗКТ, куда в августе прошлого года прилетал Лукашенко на беседу с рабочими, сейчас заявлено всего 26 вакансий. Из них 3 на должности руководителей и специалистов и 23 для рабочих.

В начале ноября прошлого года в корпоративной газете «Гродненский химик» был опубликован материал, в котором руководство предприятия говорило, что на заводе есть дефицит кадров.

«Администрация ОАО «Гродно Азот» информирует, что на предприятии существует определенная ситуация с комплектацией смен цехов «Аммиак-3» и «Карбамид-4». В первую очередь она связана с большим количеством больных коронавирусом, а также рядом уволившихся специалистов по собственному желанию или вступивших в стачку с отказом выполнять свои трудовые обязанности», — говорилось в тексте.

В июле этого года в издании вышел материал, где говорилось, что на предприятии есть 244 вакантные штатные единицы. Это только на площадке «Азота», то есть без учета 92 вакансий под строительство азотного комплекса и 111 вакансий в филиале «Завод Химволокно». Также там говорилось, что «вакансии образовывались в результате увольнения работников в связи с выходом на пенсию и по соглашению сторон».

Самые востребованные профессии на «Гродно Азоте» — аппаратчики различных профилей и смежные с ними профессии, слесари по КИПиА, электромонтеры различных направлений. Также в тексте уточнялось, что часть из требуемых работников можно обучить только на предприятии из уже имеющихся кадров. При этом в другом материале издания, также опубликованном в июле, говорилось, что «с начала текущего года на «Азот» принято 227 работников, на площадке «Химволокно» принято 132 работника.

Сейчас в общереспубликанском банке вакансий от этого предприятия заявлено 80 свободных мест. Среди них — вакансии для транспортировщика, экономиста, котельщика, аппаратчика перегонки и прочих.

В прошлом году в кризисные моменты «Нафтан» направлял своих работников в помощь «Гродно Азоту», чтобы укомплектовать смены. По словам одного из работников завода, на «Нафтане» жесткого дефицита кадров нет и не было, однако смены иногда приходится доукомплектовывать подменными работниками.

— Не знаю, можно ли сказать про массовые увольнения на нашем предприятии. У нас больше 10 тысяч работников. Уволили по политическим причинам где-то 50 человек, — рассказывает работник. — Это часть ребят, которые ушли в стачку. Осталось только 6 человек, они занимают должности в независимом профсоюзе, и там не дают согласия на их увольнение.

На «Нафтане», напомним, независимый профсоюз легализован.

— Кстати, члены независимого профсоюза на предприятии подвергаются прессингу и сейчас. С октября прошлого года по июль этого численность ячейки уменьшилась на 60%. Было, по официальным данным, 451 человек на 1 октября, а на 1 августа — уже 180. Из-за давления люди уходят из профсоюза, кто-то увольняется, кого-то увольняют. Раньше работников пугали тем, что они не сдадут экзамен на допуск к самостоятельной работе, который проводится ежегодно для рабочих. Несдача значит, что его отстранят от работы и могут в принципе уволить. Сейчас кто-то не сдает с первого раза, уходит из профсоюза, и его проблемы прекращаются. Есть и те, кто стоит до конца, кому-то не продлевают контракт.

Как рассказывает работник завода, смены у них не укомплектованы. Но в штатном расписании смены предусмотрены подменные специалисты.

— Вакантные места заполняются временными специалистами, поэтому сказать, что у нас что-то может остановиться на производстве, нельзя. Плюс сейчас лето и периодически какие-то установки работают в нештатном режиме или стоят на ремонте. Когда такое происходит, работников переводят с одной установки на другую, — продолжает работник. — Поэтому нет такого, чтобы какое-то производство или какая-то установка не работала бы.

Также заводчанин добавил, что переработки у людей нет. «Бывает, конечно, что на смене вместо 8 человек, скажем, 6, но они получают доплату за временно отсутствующего. И это все равно разовые случаи», — отмечает он.

Сейчас у «Нафтана» свободны около 100 вакансий.

— Да, вакансии на заводе есть. Больше становится людей, которые не готовы смириться с каким-то давлением. Людям перестала нравиться атмосфера на предприятии, они ищут работу в других местах по профилю либо пытаются сменить профиль. То есть работа на «Нафтане» сейчас уже не так притягательна, как раньше. Даже для тех, кто живет в Новополоцке, хотя «Нафтан» и градообразующее предприятие. Но я не могу сказать, что вакансии наши висят долго. Заполнятся, потом появляются новые.

МТЗ: «Если завод не наберет этих 300 рабочих, могут сорваться поставки по контрактам»

Больше всего вакансий, пожалуй, на МТЗ. Как ранее нам рассказывали работники предприятия, с МТЗ за протесты уволили несколько сотен человек. Вместе с теми, кто тогда написал по собственному, около 500. Сейчас больше всего вакансий мы насчитали именно там — 314. Причем работников предприятие ищет не только через банк вакансий. В начале июля на предприятии появилось временное положение о поощрении работников ОАО «МТЗ», оказывающим содействие в трудоустройстве новых работников на рабочие профессии. В нем говорится, что «начисление вознаграждения осуществляется в размере 10 базовых величин (290 рублей) за каждого приведенного работника при условии отсутствия у него дисциплинарного взыскания в течение первых шести месяцев работы».

— У нас на совещаниях всех уровней постоянно поднимается вопрос нехватки кадров. И если раньше это был просто острый вопрос, то теперь ситуация катастрофическая. При этом практически не предпринимается никаких мер по улучшению ситуации. Мизерные поднятия зарплат не компенсируют даже рост цен. А также совершенно не компенсируют того, что оставшимся рабочим приходится работать в два, а то и в три раза больше, — рассказывает работник МТЗ. — Даже смешные акции проводятся вроде «приведите работника и через полгода получите 10 базовых. Кроме того, отдел идеологии и не думает прекращать увольнять людей по политическим мотивам. Разве что теперь это не прямые увольнения, а принуждения к расторжению по соглашению сторон или банальные непродления контрактов. Администрация смотрит на это сквозь пальцы.

При этом работник отмечает, что на заводе есть распоряжение не увольнять тех, кто хочет уйти по собственному желанию.

— То есть если человек сам решил уйти, то идут на все, чтобы только не подписать увольнение. Даже злоупотребляющих алкоголем держат до последнего, хотя пару недель назад был опять же опубликован приказ по заводу по борьбе с пьянством. Но рабочие над этим приказом только посмеялись, поскольку доувольнялись до того, что, кроме пенсионеров и пьющих, практически никого не осталось. А людей, желающих уволиться, у нас все больше, поскольку отношение руководства абсолютно наплевательское, на переговоры и уступки рабочим начальство идти не желает. В таких условиях люди не очень хотят работать и при первой же возможности уходят. Некоторые из руководителей рассчитывают на привлечение рабочих из стран Ближнего Востока, однако надо понимать, что там низкий уровень образования и отсутствие традиций в области металлургии и машиностроения.

Работник предприятия говорит, что это не только по тракторному заводу. С дефицитом квалифицированных рабочих кадров сталкиваются многие предприятия страны, в том числе и частные.

— Даже те люди порой уходят, у которых приличные зарплаты по меркам Беларуси. Уезжают за границу, потому что здесь жить не хотят. А толковый специалист найдет себе работу в любой стране, поскольку нехватка рабочих с хорошей квалификацией это общемировая тенденция.

В банке вакансий их от МТЗ чуть больше 300. Если сравнивать это с количеством работников на заводе, то цифра совсем не большая, чтобы говорить о катастрофической нехватке работников.

— На самом деле это мизер, необходимый для работы завода в принципе. Если мы говорим о нормальной укомплектованности, то надо набирать гораздо больше рабочих. Или проводить глубокую модернизацию с повышением уровня автоматизации. Но тут все снова упрется в деньги и кадры. И, разумеется, нынешнее соотношение численности рабочих к численности белых воротничков тоже большая проблема, — поясняет заводчанин. — Если завод не наберет этих 300 рабочих, могут сорваться поставки по контрактам. При нынешнем уровне автоматизации и состояния оборудования численность непосредственно рабочих недостаточна. При увольнении многих работников их рабочие места сразу же сокращались: начальство заодно бездумно выполняло план по «оптимизации численности». И эти вакансии в банк не попали, потому что вакантное место было закрыто, хотя рабочий все так же необходим.

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