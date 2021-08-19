«Треугольная», на территории санатория: Очень оригинальные белорусские квартиры от $4900 19.08.2021, 13:11

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В одной из квартир - 4-метровые потолки.

Если типовые варианты жилья вас не устраивают, а хочется чего-нибудь нестандартного, то подборка realt.by для вас — «однушка» в доме для работников санатория на берегу Нарочи (жаль этим летом у меня не было такой), «двушка» в центре Могилева (5 окон в гостиной — мечта клаустрофоба) и «мини-студия» в старинном доме в Поставах (за 4,9 тысяч — давайте сразу две).

Пожизненная путевка на Нарочь. Квартира в санатории

Эта однокомнатная квартира находится в деревне Сосны Мядельского района. Необычна она тем, что располагается не где-нибудь, а на территории одного из самых популярных оздоровительных учреждений Нарочанского края. Речь о санатории «Сосны», который уже почти 50 лет занимает 56 гектаров стратегического перешейка между озерами Нарочь и Белое.

Каждый самостоятельный путешественник, хоть когда-нибудь отправлявшийся по навигатору в сторону Белого озера, знает − путь к лучшим песчаным пляжам преграждает шлагбаум. Дело в том, что все западное побережье озера находится на территории санатория, а значит попасть сюда могут только отдыхающие.

Этих самых счастливчиков с путевками ждут два озера, пирс, абсолютно бесплатный бювет с минеральной водой, бассейн, бары, магазины, а главное — великолепный сосновый бор, давший название этому месту.

А теперь представьте себе, что в этом райском уголке с ухоженными пляжами, лебедями, фонтанами и асфальтированными дорожками спряталось несколько обычных пятиэтажек. Эти жилые дома предназначались для персонала и возводились для того, чтобы работникам оздоровительного учреждения не приходилось после смены мотаться в Мядель, до которого 20 километров.

Предлагаемая к продаже квартира находится на первом этаже одного из двух домов для работников санатория.

В объявлении уточняется, что площадь жилья составляет 40,5 «квадратов»: комната — 20,5 квадратных метров, кухня — 7,1, раздельный санузел и застекленный балкон. Сама пятиэтажка — кирпичная. Автор уточняет, что в кирпичном доме зимой тепло, а летом не жарко, и самое главное — кирпичные стены имеют хорошие шумоизоляционные свойства. Квартира полностью готова к проживанию.

Стоимость квартиры, которая располагается на территории практически «хорошего турецкого отеля» − соответствующая: 41 200 долларов.

Треугольная квартира с 4-метровыми потолками

Эта двухкомнатная квартира в Могилеве привлекла наше внимание необычной планировкой. Она практически треугольная! Изучив объявление поподробней, мы обнаружил еще несколько козырей — центр города, потолки 4,2 метра и 1903 год постройки. Практически, «бинго» для рынка городской недвижимости.

Квартира занимает 65 квадратных метров и находится на 2-м этаже трехэтажного кирпичного дома по адресу Ленинская, 46. Окна жилья выходят на известную в городе площадь Звезд со скульптурой звездочета в центре. Кстати, об окнах — их в квартире очень много и все они имеют высоту в 2,2 метра.

Ну и конечно, главное украшение квартиры в бывшем доходном доме — балкон с кованой оградой, который объединяет две скошенные стены, стремящиеся к треугольнику.

На фотографиях можно рассмотреть следы перепланировки или неоконченного ремонта. Скорее всего, собственник намеревался сделать из «двушки» квартиру-студию. Отмечается, что в подъезде расположено всего 2 квартиры.

Стоимость «треугольной» квартиры — 69 тысяч долларов.

Мини-однушка в старинном доме

Если вы любитель старинных построек и небольших городков, то есть вариант и для вас. Так, в Поставах (Витебская область) прямо сейчас продается небольшая однокомнатная квартира в 100-летнем доме. Ценность жилья − в здании, в котором оно располагается.

Это двухэтажное строение из красного кирпича, скорее всего, было возведено в 20-е годы или вообще до революции. Сейчас двухэтажка стоит в самом центре Постав, на улице Красноармейской, 11. Она находится на берегу реки Мяделки и окружена такими же древними «соседями».

Рядом с квартирой — достопримечательности из первых строчек путеводителей: костел Святого Антония Падуанского, старинная мельница, бывшая рыночная площадь, каменные постройки времен Антония Тызенгауза.

Площадь продаваемой квартиры — небольшая: всего 24 «квадрата». В квартире сделан аккуратный ремонт. Тут есть рабочее печное отопление (жировка зимой будет как летом), совмещенная кладовка и сарай для дров на улице.

Само жилье располагается на втором этаже, первый уровень дома (судя по фотографиям) отдан под торговлю, как это было принято и 100 лет назад.

Стоимость квартиры обрадует даже неминчан — «однушка» в Поставах продается за 4900 долларов.

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