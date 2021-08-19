Видеохит: Чтобы добыть манго, слон занялся альпинизмом 3 19.08.2021, 13:12

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Необычная ловкость животного поражает.

Этот слон, живущий в национальном парке Луангва (Замбия), не только большой лакомка. Он ещё и отличается необычайной ловкостью, пишет 120.su.

Чтобы добраться до манго, находящихся возле одного из гостевых домиков, животное научилось покорять 1,5-метровое заграждение, а после, утолив свою страсть к вкусным плодам, возвращаться обратно.

Сотрудники «The Bushcamp Company», где так ловко орудует слон-альпинист, рассказали, что их гости абсолютно не против таких трюков. Наоборот — им очень интересно смотреть на визитёра, ведущего себя столь необычно.

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