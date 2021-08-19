Митингующие с национальными флагами вышли против талибов еще в одном городе Афганистана 4 19.08.2021, 13:30

2,234

Фото: AP

Террористы открыли огонь по демонстрантам.

Боевики "Талибана" застрелили нескольких человек, которые размахивали флагами Афганистана на митинге в День независимости, передает Reuters.

Инцидент произошел в афганском городе Асадабад. Талибы заметили людей с республиканскими флагами и открыли огонь по демонстрантам. В ходе митинга произошла давка.

Точное число погибших пока неизвестно.

За последние недели талибы развили быстрое наступление по всему Афганистану, 15 августа они вошли в Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул республику. Вице-президент Амрулла Салех провозгласил себя временным главой государства и пытается организовать сопротивление талибам в районах к северу от афганской столицы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».