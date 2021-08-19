Доллар и евро пошли вверх 19.08.2021, 13:49

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Курсы валют на 19 августа.

19 августа 2021 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.5191, курс евро – 2.944, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.3993, пишет myfin.by.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0123 рубля до 2.5191, что составило 0.49%.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0053 (0.18%), на 19 августа 2021 курс составил 2.944.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0124 рублей (0.36%).

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