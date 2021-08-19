Испания не пустила в свой порт российские военные корабли 4 19.08.2021, 14:24

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фото: picture alliance

Решение принято в соответсвии с наложенными на РФ санкциями.

Министерство иностранных дел Испании не ответило на просьбу России о заходе ее двух военных кораблей - большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксирного судна "Алтай" - в порт города Сеута, испанского полуэксклава в Северной Африке. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает испанская пресса, передает dw.com.

Так, газета Confidencial, ссылаясь на официальные источники, утверждает, что речь шла о трехдневном визите, который должен был начаться 18 августа. Российские корабли должны были дозаправиться в Сеуте и пополнить запасы продовольствия. Одновременно планировалось, что члены экипажей могли посетить город.

Союзники Испании критикуют сотрудничество Мадрида с Москвой

В соответствии с публикациями, просьба о заходе кораблей была направлена Россией еще в начале лета. В ответ испанский МИД затребовал информацию о маршруте и цели их плавания, на что российская сторона не ответила. Испания, в свою очередь, не ответила на российскую просьбу и, таким образом, не позволила судам зайти в Сеуту.

Мадридский журналист Игнасио Рейес, специализирующийся на военной тематике, в беседе с корреспондентом DW напомнил, что суда ВМС России останавливались в Сеуте в последние десятилетия довольно регулярно. Эти заходы вызывали в последние годы критику со стороны союзников Испании по НАТО и Евросоюзу. Так, Европарламент попросил испанское правительство объяснить, насколько его "гостеприимство" по отношению к россиянам согласуется с санкциями ЕС, наложенными за аннексию Крыма.

В свою очередь, несогласие с заходом российских кораблей неоднократно высказывала Великобритания, учитывая, что Сеута находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре. Лондон полагает, что российский флот может использовать свою стоянку для сбора информации об этой базе.

Отказ от доходов ради соблюдения санкций

Собеседник DW отметил также, что обслуживание российских военных кораблей было довольно выгодно Испании - оно приносило доходы Сеуте. Однако, теперь Испания должна отказывать Москве, как член Евросоюза, учитывая упомянутые санкции. Запрашивая у России маршрут кораблей, Мадрид заранее знал, что ответа не получит, поскольку Москва заявила испанской стороне еще в 2016 году, что планы ее флота являются военной тайной и не разглашаются, заключил Игнасио Рейес.

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