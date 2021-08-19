Медики предложили комбинировать вакцины от коронавируса и гриппа: что это даст 19.08.2021, 14:31

1,770

фото: reuters

Эксперимент начнется в Оксфорде.

Ученые предложили смешивать вакцины от коронавируса и гриппа в одну инъекцию. Это позволит сэкономить время и сделать будущие бустерные программы более удобными.

Предприятие в Оксфорде изучает возможность проведения однократного укола для защиты людей от вируса и гриппа. Об этом сообщил главный исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин Мэтью Дюшарс, передает Daily Mail.

«Это сэкономит много времени, и было бы намного удобнее сделать всего один укол, поэтому мы, разработчики и производители вакцин будем это делать», – сказал он.

Дюшарс сказал, что действительно необходимо сделать сезонную вакцину, если людям необходимо одна прививка от коронавируса, а другая от гриппа. «Если вы можете объединить их все в одну, то это, очевидно, предпочтительнее», – отметил доктор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».