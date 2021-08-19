Нелегальные мигранты начали лететь в Минск через Иорданию? 8 19.08.2021, 14:57

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Архивное фото jetphotos.com

В Минск прибыл первый рейс из страны, ранее вылетевший из иракского Эрбиля.

Рейс из Омана (столицы Иордании) приземлился в Минске, передает «Наша Нива».

Сообщается, что это частные перевозчики на самолете Boeing 737-300.

Это, по данным fligthradar24, Boeing 733 с номером рейса JY-JAD, который вылетел из Эрбиля в иракском Курдистане в 1:31 ночи, приземлился в Омане (Иордания) в 03:57 и через несколько минут вылетел в Минск.

Вчера появилась информация о приостановке полетов из Эрбиля в Минск через Стамбул, на которых могли лететь потенциальные мигранты.

«Мы хотели бы сообщить общественности, что с прошлой недели мы прекратили полеты из Эрбиля в Минск через Стамбул на чартерных рейсах, выполняемых от имени туроператора», — говорится на странице в Instagram Tailwind Airlines.

Чартеры из Эрбиля летают с 24 июля. Ранее сообщалось, что самолеты иракских авиалиний не доставляют людей в Беларусь.

Официальное сообщение с Иорданией запланировано на начало сентября, а самолеты «Белавиа» вылетят в город Акаба на Красном море.

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