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В центре Кабула протестующие сняли флаг «Талибана»

  • 19.08.2021, 14:58
  • 3,478
В центре Кабула протестующие сняли флаг «Талибана»

Сегодня в Афганистане празднуется день независимости.

В Афганистане продолжаются акции протеста на улицах захваченных талибами городов.

В городах Асадабад, Хост и Джелалабад талибы открыли огонь по демонстрантам и убили, по крайней мере, двух человек, которые сняли флаг Талибана и заменили его национальным флагом, сообщает telegraf.com.ua.

В центре Кабула протестующие против талибов сняли флаг Талибана и повесили флаг Афганистана

Сегодня в Афганистане празднуется день независимости.

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