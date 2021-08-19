В центре Кабула протестующие сняли флаг «Талибана»
- 19.08.2021, 14:58
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Сегодня в Афганистане празднуется день независимости.
В Афганистане продолжаются акции протеста на улицах захваченных талибами городов.
В городах Асадабад, Хост и Джелалабад талибы открыли огонь по демонстрантам и убили, по крайней мере, двух человек, которые сняли флаг Талибана и заменили его национальным флагом, сообщает telegraf.com.ua.
В центре Кабула протестующие против талибов сняли флаг Талибана и повесили флаг Афганистана
Сегодня в Афганистане празднуется день независимости.