Талибам перекрыли доступ к средствам Афганистана в МВФ 1 19.08.2021, 15:18

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Приостановлена и кредитная программа для Кабула.

После захвата власти в Афганистане талибами Международный валютный фонд приостановил доступ Кабула к ресурсам МВФ из-за неопределенной политической ситуации. «В настоящее время в международном сообществе существует неопределенность относительно признания правительства в Афганистане, в связи с чем страна не имеет доступа к СДР (special drawing rights, специальные права заимствования - расчетная единица МВФ. - Ред.) или другим ресурсам МВФ», - заявила в среду, 18 августа, представительница фонда, пишет сайт dw.com.

На 23 августа запланировано распределение СДР на сумму 650 миллиардов долларов (560 миллиардов евро) среди всех имеющих на это право членов МВФ. Талибы не смогут получить доступ к доле Афганистана, составляющей, по словам бежавшего за границу главы афганского центрального банка Аджмала Ахмади, 340 миллионов долларов.

Кредитная программа МВФ приостановлена

Также будет приостановлена кредитная программа МВФ в размере 370 миллионов долларов США, направленная на стимулирование экономики Афганистана во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса. По словам Ахмади, валютные резервы центрального банка Афганистана составляют около девяти миллиардов долларов, однако большая часть денег находится за пределами республики. Только в центральном банке Соединенных Штатов хранятся 7 млрд долларов.

Стоимость афганской валюты резко упала после прихода к власти исламистов.

Будучи одной из беднейших стран мира, Афганистан в значительной степени зависит от международной помощи. На ее средства, по данным Всемирного банка, приходится почти 43 процента ВВП страны, который в 2020 году составил 19,81 миллиарда долларов США. После прихода к власти талибов несколько стран, в том числе одна из важнейших стран-доноров Германия, объявили, что заморозят программы помощи Афганистану.

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