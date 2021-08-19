Цена газа в ЕС рухнула после заявления «Газпрома» 4 19.08.2021, 15:25

4,658

Таких котировок рынок не видел с начала в августа.

Европейский рынок газа, где цены взлетели на 200% с начала года, из жара бросило в холод, сообщает finanz.ru.

Фьючерсы на газ на бирже ICE обрушились почти на 10% после того, как «Газпром» анонсировал запуск «Северного потока-2» уже в этом году.

На 13.34 мск сентябрьские контакты, привязанные к спотовым котировкам крупненйшего в ЕС газового хаба TTF в Нидерландах, торгуются по 504,8 доллара за тысячу кубометров, хотя в начале недели стоили дороже 570 долларов.

В моменте котировки опускались ниже отметки 500 долларов, которой рынок не видел с начала в августа.

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью Handelsblatt в четверг сообщил, что работа по строительству многострадального трубопровода - третьей попытки России обогнуть Украину газовой трубой - будет «завершена к концу августа.

Еще два-три месяца уйдет на тестирование давления и сертификацию. На завершенной, первой ветке эта работа уже началась, сообщил Варниг.

«Газпром» в свою очередь подтвердил, что начало поставок газа по «Северному потоку-2» состоится в этом году. Ожидаемый объем прокачки составит 5,6 млрд кубометров, заявила газовая монополия.

Первая нитка трубопровода была завершена в июне этого года. Сейчас трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке второй ветки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».