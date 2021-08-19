Сколько антител в среднем вырабатывается после вакцинации? 19.08.2021, 15:37

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Данные частной лаборатории.

По официальной статистике, в стране практически каждый день коронавирусом заболевает около 1000 человек. При этом в мире появляются новые, прогрессирующие штаммы вируса. Пока же единственным способом побороть вирус, помимо соблюдения масочного режима и социальной дистанции, остается вакцинация населения. На сегодняшний день белорусам доступны две вакцины: «Спутник V» и, если хорошо поискать, Vero Cell, пишет «Онлайнер».

Лаборатория «Инвитро» проанализировала статистику количества выработанных антител у пациентов, прошедших вакцинацию и сдавших количественный тест на антитела.

Что показывает практика?

Согласно статистике, антитела после полного курса вакцинации были обнаружены у 95% пациентов. Из общего количества обработанных результатов исследований (4009) только 213 показали отрицательный результат.

Что не так с остальными 5%?

— Процесс формирования иммунитета сложен сам по себе и протекает у людей по-разному. Вероятно, что для конкретного индивида тот антиген, который вводится в вакцинах, не является достаточно иммунногенным, чтобы выработать на него полноценный иммунный ответ, который может маркироваться выработкой антител. Например, по заявлению производителей вакцины «Спутник V», препарат действенен в 91,6% случаев. Следовательно, для 8,4% прошедших полный курс вакцинации граждан этот препарат может оказаться неэффективным.

У некоторых людей иммунная система «слабая», либо резистентная, то есть нужна повышенная антигенная нагрузка, чтобы она дала полноценный ответ. Вполне возможно, что стандартная доза вакцины, которая вводится всем, для этих людей не является эффективной

и стимулирующей иммунный ответ.

Так как до настоящего времени в Беларуси для вакцинации преимущественно использовали векторные вакцины на основе аденовируса, отсутствие выработки антител также может быть связано с перенесенной ранее аденовирусной инфекцией и блокировкой вакцины имеющимися антителами к аденовирусу.

Примечательно, что чаще всего вакцина оказывается менее эффективной в возрастных группах до 25 лет и от 75 лет и старше. В обеих группах мы наблюдаем 90% положительных результатов после прививки, — отвечает заведующий клинико-диагностической лабораторией Алексей Выдрицкий.

Сколько в среднем антител вырабатывается?

Около 87% обработанных исследований (3506 тестов) показали результат, не превышающий 10 000 Ед/мл IgG антител к RBD домену S-белка SARS-CoV-2. Среднее количество — 2110 Ед/мл.

Около 11% результатов исследований у пациентов после полного курса вакцинации показывают значения от 10 000 до 40 000 Ед/мл IgG антител к RBD домену S-белка SARS-CoV-2. В среднем — 19 140 Ед/мл. Наибольшее количество людей, попавших в этот диапазон, относятся к возрастной группе от 25 до 60 лет.

И только 2% от общего количества результатов данных исследований были с наивысшими показателями, превышающими 40 000 Ед/мл. Из них рекордное количество антител чаще определялось у мужчин, чем у женщин. Но, учитывая небольшой процент «рекордсменов», нельзя говорить о том, что у мужчин шанс получить такое большое количество антител выше.

Данная статистика не является рекомендацией для принятия решения о вакцинации.

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