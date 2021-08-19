Православные отмечают Яблочный спас 1 19.08.2021, 15:45

Это один из 12 наиважнейших христианских праздников.

Сегодня православные верующие отмечают один из 12 наиважнейших христианских праздников — Преображение господа бога и Спаса Иисуса Христа, пишут naviny.online.

Этот праздник связан с библейским событием, когда Иисус взошел вместе с тремя ближайшими учениками на Фаворскую гору и там предстал перед ними преображенным, чтобы раскрыть им свою божью сущность.

Своим преображением он показал людям, какими станут они в будущей жизни и как преобразится тогда весь мир.

Утром в этот праздник отправляются в церковь и освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей.

Как и большинство христианских праздников, Преображение связано с языческим праздником. В данном случае, с праздником урожая, когда лето переходило в осень. В этот день принято благословлять плоды нового урожая. У славян это, как правило, яблоки. Поэтому в народе праздник также называют Яблочный спас.

В этот день в церквях освящают не только яблоки (освященными дарами принято делиться с родственниками, а также с неимущими):

- другие фрукты;

- выпечку с фруктами;

- хлеб;

- соль;

- хрен;

- мед;

- цветы;

- колосья пшеницы.

При этом категорически запрещается класть в корзину для освящения в церкви спиртные напитки и мясные продукты.

Также запрещено:

- выполнять любую работу по дому;

- прогонять насекомых и убивать их;

- ругаться и ссориться;

- желать кому-либо зла;

- есть непостные продукты, так как продолжается Успенский пост.

В этот день предки определяли, какой будет зима: если день ясный, то зиме быть суровой.

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