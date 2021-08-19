В Швейцарии определились с генпрокурором, должность год была вакантной 19.08.2021, 15:52

Экс-генпрокурор подал в отставку прошлым летом после того, как суд решил, что он скрыл встречу с руководителем ФИФА.

В Швейцарии определились с кандидатурой главного прокурора страны после того, как эта должность год была вакантной. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Судебная комиссия парламента единогласно проголосовала за назначение на должность Стефана Блеттлера, руководителя региональной полиции столицы Швейцарии Берна с 2006 года.

«После процесса внешнего оценивания и двухэтапного процесса слушаний, в ходе которого было рассмотрено около десятка заявлений, Комиссия единогласно пришла к выводу, что господин Блеттлер обладает всеми качествами, необходимыми для этого офиса сегодня», - говорится в заявлении судебной комиссии.

Бывший генпрокурор Швейцарии Майкл Лаубер подал в отставку прошлым летом после того, как суд решил, что он скрыл встречу с руководителем ФИФА Джанни Инфантино и соврал надзорным органам, пока его офис расследовал коррупцию вокруг руководящего органа футбола. Лаубер был генеральным прокурором с 2012 года.

Кандидатуру Блеттлера, который также преподает в Институте уголовного права и криминологии Университета Берна, еще должен проголосовать парламент 29 сентября.

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