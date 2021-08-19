Назад в будущее: протестное 19 августа год назад в фото 19.08.2021, 16:00

Каким был этот день в 2020-м.

В среду 19 августа по всей стране продолжались акции протеста: Минск, Брест, Гродно, Слуцк, Солигорск. В городе шахтеров на митинге с участием бастующих шахтеров к собравшимся на площади людям обратился предприниматель Юрий Коваленя, пишет «Салідарнасць».

Он напомнил о трех основных требованиях шахтеров: отставка Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и задержанных по политическим мотивам и привлечение к ответственности всех виновных.

В Минске акции проходили на площади Независимости, напротив здания МВД, у Купаловского театра. Несмотря на дождь, здесь собрались десятки человек, пришедших поддержать протестующих актеров и работников театра. Здесь же были и бастующие сотрудники Белтелерадиокомпании.

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