Случчане: Цены на строительные товары выросли на 80−100% 19.08.2021, 16:05

Шокирующий рост цен не скрывает даже Белстат.

Белстат опубликовал средние цены на потребительские товары, которые установились в Беларуси в июле. Одна из самых заметно подорожавших позиций в этом списке — стройматериалы.

Kurjer.info сравнил цены, которые установились в Минской области. Например, ассортимент строительных деталей и конструкций из дерева, в сравнении с январём 2021-го, в июле стал дороже в среднем на 34%, а пиломатериалы (обрезные и необрезные) потяжелели на 32% за кубометр. В среднем на 5−15% подорожал весь строительный и отделочный ассортимент, который фиксирует официальный Белстат.

Слуцкие покупатели и продавцы, с которыми пообщались журналисты, говорят о том, что на некоторые строительные товары цены выросли вообще на 80−100%.

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