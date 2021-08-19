Силовики пришли к крупной IT-компании SolbegSoft 5 19.08.2021, 16:11

4,884

Во время обыска из брестского офиса изъяли всю технику.

Сегодня силовики пришли к резиденту ПВТ крупной IT-компании SolbegSoft. По предварительной информации, которая поступила к телеграм-каналу tut.by из нескольких источников, приходил Департамент финансовых расследований в минский и брестский офисы компании.

На время обыска сотрудники находились на своих местах. Следственные действия продолжались несколько часов. Во время обыска из брестского офиса изъяли всю технику.

Рабочие телефоны компании либо недоступны, либо звонки перенаправляются на автоответчик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».