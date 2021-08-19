Экс-капитан женской сборной Афганистана по футболу просит спортсменок удалить все фото и сжечь форму

Экс-капитан женской сборной Афганистана по футболу просит спортсменок удалить все фото и сжечь форму5
- 19.08.2021, 16:14
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Неизвестно, что ждет игроков в будущем.
Халида Попал, бывший капитан, советует футболисткам соблюдать меры предосторожности, пока власть в стране принадлежит талибам, пишет The Guardian (перевод - nashaniva.com).
В интервью из Копенгагена Халида Попал призвала спортсменок удалить все социальные сети, фотографии и уничтожить свою футбольную форму в целях собственной безопасности. Она утверждают, что в прошлом боевики убивали, насиловали и забивали камнями женщин, поэтому неизвестно, что ждет игроков в будущем.
Попал отметила, что она всегда призывала девушек «быть сильными, смелыми и заметными», но теперь она вынуждена выступить с другим посылом.
«Сегодня я звоню спортсменкам и прошу удалить любую информацию о себе, сжечь форму национальной сборной. И мне больно, как активистке, которая сделала все возможное, чтобы девушки имели право играть и представлять нашу страну», — сказала Халида Попал.
Во время правления в 1996-2001 годах талибы запрещали женщинам работать. Девушкам запрещалось ходить в школу, а женщинам разрешалось выходить на улицу только в парандже в сопровождении родственника-мужчины. Тех, кто нарушил правила, публично унижали и избивали.
Попал отметила, что футбол позволил женщинам занять твердую позицию в защите своих прав, но теперь спортсменки напуганы, потому что «боятся, что в любой момент за ними придут».
«Мы наблюдаем крах страны, — сказала Халид. — Все усилия, направленные на расширение прав и возможностей афганского народа, теперь кажутся тщетными».