В Китае цены на железную руду упали из-за новостей о сокращении спроса 19.08.2021, 17:00

До этого некоторые крупные производители стали взяли на себя обязательства по сокращению производства.

Фьючерсы на железную руду с 62% содержанием железа в Сингапуре подешевели до минимального за восемь месяцев значения – до $134 за тонну, на Даляньской сырьевой бирже цена фьючерсов на торгах в четверг опустилась на 6,2%, сообщает Bloomberg (перевод – «Гордон»).

Агентство отмечает, что власти Китая добиваются снижения выбросов и уже не раз призывали сталелитейные предприятия сокращать производство, и свежие новости со статистическими данными показывают, что им удается достичь результата.

Со ссылкой на консалтинговую компанию Mysteel Bloomberg отмечает, что в 45 китайских портах по итогам прошлой недели запросы железной руды выросли на 260 тыс. тонн – до 127 млн тонн.

О вероятности существенного сокращения производства стали в Китае заявила крупнейшая горнодобывающая компания мира – BHP Group.

Журналисты пишут, что до этого некоторые крупные производители стали в Китае взяли на себя обязательства по сокращению производства.

Цены на руду падают, а вслед за ними снижаются цены и на сталь, отмечает Bloomberg. Агентство прогнозирует, что спрос на сталь в Китае будет уменьшаться, так как кроме прочего Пекин стремится сдержать рост объемов жилищного строительства.

«Мировой рынок стали охлаждается, и мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что цены будут снижаться до конца 2021 года и в 2022 году, поскольку спрос на сталь в Китае со стороны строительной отрасли ослабляется», – заявляют эксперты Fitch Solutions.

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