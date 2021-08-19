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В США назвали число эвакуированных из Кабула

  • 19.08.2021, 17:16
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В США назвали число эвакуированных из Кабула

Вашингтон планирует продолжать вывозить людей.

С начала эвакуации США вывезли из Афганистана около шести тысяч человек. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, слова которой приводит агентство Reuters (перевод – korrespondent.net).

Так, Шерман рассказала, что транспортные самолеты США за последние сутки эвакуировали более двух тысяч человек, а всего с 14 августа из страны вывезли около шести тысяч.

По ее словам, Вашингтон планирует вывезти 22 тысячи человек, подавших на особый режим получения иммигрантской визы (SIV).

Агентство также сообщает, что глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил о беспроблемности коммуникации с «Талибаном»: он подчеркнул, что американские военные не имели враждебных столкновений с боевиками. На данный момент, по его информации, в Кабуле находится еще около 4,5 тысяч человек военного персонала США.

Напомним, сегодня британские СМИ сообщили, что «Талибан» заблокировал эвакуацию, окружив аэропорт.

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