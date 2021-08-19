«Лишим их нашей рабочей силы и через месяц от шайки мокрого места не останется» 19.08.2021, 17:19

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Фото: ТАСС

Дело за малым.

Сайт Charter97.org получил письмо от белорусского рабочего:

- Мы все одна большая семья. Независимо от места работы, возраста, пола. Будь ты офисным сотрудником или рабочим. Каждый из нас является маленьким звеном одной большой цепи. Мы все, как несущая колонна в здании, которая если внезапно исчезнет, все рухнет в один момент.

Наша мощь, должна быть направлена на созидание положительных вещей, но этим нагло пользуется мелкая шайка преступников. Сейчас диктатура держится на нас, обычных рабочих и тараканьих кошельках. Если вторых, размазывают по земле санкции, дело остается только за нами. Каждый из нас является уникальным специалистом в своей сфере. И мы и они это знаем. Настал момент научить их уважать нас. Лишим их нашей рабочей силы и через месяц от шайки и мокрого места не останется. Это на самом деле станет финалом.

Запасаемся максимально необходимым, чтобы семья чувствовала себя комфортно. Морально настраиваемся на Страйк. Мы все ждем финал, но мы есть этот самый финал.

У нас всех одна большая мечта. Жить в стране, где нет репрессий, где созданы сильные институты, деньги идут на развитие, а не в карманы сумасшедшей семейке. Только мечты строятся на чем-то невероятном, а в нашем случае это планы на завтра.

Стачке быть!

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