Сколько в Беларуси будут стоить школьные учебники в этом году

Сколько в Беларуси будут стоить школьные учебники в этом году1
- 19.08.2021, 17:20
Детям из многодетных семей предусмотрена 50-процентная скидка.
В 2021/2022 учебном году в Беларуси по-прежнему будет действовать единая плата за пользование учебниками и пособиями для всех учащихся. Так, стоимость учебников и пособий для дошкольников составляет 0,2 базовые величины — 5,8 рубля, а за комплект учебников по программе общего среднего образования нужно будет заплатить 0,5 базовой величины (14,5 рубля), сообщает zerkalo.io.
При этом детям из многодетных семей предусмотрена 50-процентная скидка, а школьники из социально не защищенных семей учебники получат бесплатно.