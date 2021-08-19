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Сколько в Беларуси будут стоить школьные учебники в этом году

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  • 19.08.2021, 17:20
Сколько в Беларуси будут стоить школьные учебники в этом году
Фото: tut.by

Детям из многодетных семей предусмотрена 50-процентная скидка.

В 2021/2022 учебном году в Беларуси по-прежнему будет действовать единая плата за пользование учебниками и пособиями для всех учащихся. Так, стоимость учебников и пособий для дошкольников составляет 0,2 базовые величины — 5,8 рубля, а за комплект учебников по программе общего среднего образования нужно будет заплатить 0,5 базовой величины (14,5 рубля), сообщает zerkalo.io.

При этом детям из многодетных семей предусмотрена 50-процентная скидка, а школьники из социально не защищенных семей учебники получат бесплатно.

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