Медики назвали идеальные для ужина продукты 1 19.08.2021, 17:27

3,192

Эксперты уверены, перерыв между завтраком и ужином не должен быть менее 10 часов.

Любой врач вам скажет – здоровье всех органов пищеварения зависит от правильного и регулярного питания. Но, если с завтраком и обедом более менее все понятно, то с ужином люди разобраться пока еще не смогли, пишет сайт medicina.ua.

Диетологи уверены, перерыв между завтраком и ужином не должен быть менее 10 часов. Поэтому время вечернего приема пищи напрямую зависит от того, когда вы встаете по утрам. Если вы привыкли завтракать в 8 утра, ужинать нужно не позднее 6 вечера, но если обычно вы спите до 10, вечернюю трапезу можно отодвинуть на два часа. Ведь заснуть на голодный желудок – задача не из легких. Особенно если до этого вы не привыкли отказывать себе в вечерней трапезе.

Кроме того, чтобы ужин принес пользу, а не вред, необходимо правильно подобрать продукты питания. Идеальный продукт для ужина тот, который переваривается около трех часов.

Категорически не годятся «скоростные» соки, бульоны и легкие супы, горячий шоколад – все это задерживается в желудке не дольше часа. То есть вы проголодаетесь до того, как заснете. Ложиться же спать сразу после ужина тоже вредно для здоровья.

Не подходят для вечерней трапезы «долгопереваривающиеся» блюда из жареного мяса и печени, копченостей, бобовых. Их лучше заменить такими продуктами, как яйца, салаты с нежирной сметаной, морепродукты, вареный картофель и т.п.

Вечерний прием пищи должен быть легким, но при этом содержать достаточно витаминов, белка и пищевых волокон. Если очень хочется сладкого, можно съесть что-то из фруктов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».