Александр Хацкевич: Белорусская сборная очень отстала 19.08.2021, 17:33

Александр Хацкевич

Экс-тренер футбольной сборной Беларуси прокомментировал ситуацию с клубами в стране.

Бывший футболист и тренер футбольной сборной Беларуси Александр Хацкевич прокомментировал ситуацию с белорусскими клубами, пишет «Трибуна».

- Александр Николаевич, правда, что вы могли прийти тренировать брестское «Динамо»?

– На сегодняшний день это невозможно, учитывая политику, которая ведется ведущими футбольными клубами Беларуси. Обратите внимание: ни один из них не защитил от увольнения своего тренера. Самое страшное — не те, кто «за» или «против», а кто и вашим, и нашим. А таких очень много.

Уважение нужно заслужить, а не вылизать его. В Беларуси же очень много таких моментов, которые... Исходя из моей философии, не вижу там никакой перспективы. Я был в национальной сборной и уже тогда говорил: будущего у нее большого нет, учитывая то, как строится работа с молодежью. Уйдет поколение Мартыновича и Кисляка — будет вообще пропасть. Да, появился Лисакович, но это для меня футболист-загадка. Судят все равно по сборной. А она очень отстала, – поделился Хацкевич.

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