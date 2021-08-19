Украина купила у Британии ледокол для миссий в Антарктиде 1 19.08.2021, 17:38

фото: defence-ua.com

Корабль «Джеймс Кларк Росс» открывает новые возможности для проведения научных исследований.

Великобритания передала Украине исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс" для проведения антарктических миссий. Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине.

После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол "Джеймс Кларк Росс" был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

"Это уже второй пример, когда британский исследовательский актив передается украинским коллегам-ученым. Первый - это передача в 1996 году станции "Фарадей", которая теперь известна как станция "Академик Вернадский", - говорится в заявлении.

Корабль "Джеймс Кларк Росс" открывает новые возможности для проведения научных исследований, в частности исследования океанов и изменения климата в полярных регионах.

Кстати, в 1996 году именно этот ледокол доставил первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию "Фарадей".

Национальный антарктический научный центр сообщил, что после переоформления всех необходимых документов судно уже под украинским флагом сможет отправиться из Дании, где базируется, в Украину. Планируется, что ледокол придет в Одессу в начале осени этого года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».