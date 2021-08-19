«Талибан» издал декларацию Исламского Эмирата Афганистан 19.08.2021, 17:45

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Это первый официальный документ талибов после установления ими контроля.

Группировка «Талибан» 19 августа издала декларацию «Исламского Эмирата Афганистан» по случаю 102-й годовщины «независимости страны от британского владычества». Об этом в четверг в Twitter сообщил пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид, сообщает «Гордон».

Это первый официальный документ талибов после установления ими контроля в Афганистане. Ссылку на декларацию опубликовал в Twitter представитель группировки Кари Юсуф Ахмади.

В декларации, в частности, говорится, что «афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации».

В «Талибане» считают, что «победили одну за другой три крупнейшие империалистические державы за три столетия» – Британскую империю, СРСР и США.

В то же время, как добавил в Twitter Муджахид, «Исламский Эмират хочет наладить хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами».

День независимости Афганистана отмечается 19 августа по случаю подписания англо-афганского договора в 1919 году. Согласно документу, Великобритания признала независимость государства Афганистан.

В четверг представители «Талибана» обстреляли людей, размахивавших национальным флагом на митинге в День независимости Афганистана.

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