В Беларуси запретили шоколад, печенье, мороженое 2 19.08.2021, 17:48

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Опубликован список.

На полках магазинов нашлись нехорошие штуки. Отдельные шоколад, печенье, мороженое попали в реестр опасной продукции, сообщает Госстандарт. Теперь они запрещены к продаже, сообщает onliner.by.

В список запрещенки попало пирожное «Макарони» российского производителя «Туиль». Есть список причин: претензии к красителям, наименование продукта не соответствует замаркированному ГОСТу на печенье, в маркировке не указана страна изготовителя.

Молочный шоколад с кусочками крекера «Яшкино» тоже под запретом. Объяснили тем, что в состав «кусочков крекера», использованных при производстве шоколада, входит заявленный изготовителем в маркировке антиокислитель пиросульфит натрия Е223, применение которого не допускается при изготовлении крекера.

С 22 августа магазины должны убрать крекеры «С сыром», «С солью», «Фигурный», «Крошки-рыбешки» (российский «Заинский крекер»). Под запрет попали печенье «ЗОО-ПАРК» украинской фабрики «Лагода» и крекер «Квадрат с луком» российской «Магнитки». Везде при производстве продукции использовалась заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка — консервант пиросульфит натрия (Е223).

Манную кашу моментального приготовления «Нежинская томленая» тоже не будут продавать, там недопустимая добавка — краситель аннато (Е160b).

В список попал и продукт из Казахстана — мороженое с ароматом бискоттино и клубничным наполнителем, с крошкой красного, карамельного и сливочного печенья «Бомба „Комбо“». Там есть краситель, который можно использовать только в мясных продуктах.

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