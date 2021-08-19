УЕФА не включил Месси и Роналду в тройку претендентов на приз игроку года 19.08.2021, 18:45

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Фото: David Ramos/Getty Images

Победители будут названы 26 августа.

УЕФА назвал шорт-лист из трех претендентов на приз лучшему футболисту сезона 2020/21. Он опубликован на сайте организации.

В список вошли бельгиец Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), итальянец Жоржиньо («Челси») и француз Н'Голо Канте («Челси»). Бельгиец в прошлом сезоне стал чемпионом Англии, Жоржиньо и Канте выиграли Лигу чемпионов, на счету итальянца также золото Евро-2020, передает РБК.

🏅 The nominees for the 2020/21 UEFA Men's Player of the Year award has been announced. Which midfielder gets your vote?#UEFAawards — UEFA (@UEFA) August 19, 2021

Трофей вручается с сезона 2010/11. Второй раз за это время в тройку лучших не вошли Криштиану Роналду и Лионель Месси. «Ювентус», в котором выступает португалец, в минувшем сезоне стал лишь четвертым в чемпионате Италии, а в 1/8 Лиги чемпионов уступил «Порту». «Барселона» с Месси в главном континентальном турнире также в 1/8 финала проиграла ПСЖ, а в первенстве страны осталась лишь третьей.

Первый раз Месси и Роналду остались без этого трофея в прошлом сезоне. Тогда приз получил польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Всего на счету Роналду три приза от УЕФА, у Месси — два.

Шорт-лист из трех игроков был определен голосованием жюри, в которое вошли тренеры 24 сборных, принимавших участие в Евро-2020, тренеры 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Также были названы претенденты на приз лучшей футболистке, лучшему тренеру в мужском футболе и лучшему тренеру в женском футболе. На награду лучшей футболистке претендуют голландка Лике Мартенс, а также испанки Алексия Петельяс и Дженнифер Эрмоса, которые играют за «Барселону».

Среди тренеров в мужском футболе в тройку попали испанец Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), итальянец Роберто Манчини (сборная Италии) и немец Томас Тухель («Челси»), в женском — испанец Льюис Кортес («Барселона»), швед Петер Герхардссон (сборная Швеции) и англичанка Эмма Хейс («Челси»).

Победители будут названы на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 26 августа в Стамбуле.

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