Зеленский попросит Байдена вмешаться в ситуацию с «Северным потоком – 2» 1 19.08.2021, 19:04

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Фото из открытых источников

Президент Украины не доволен договоренностью Германии и США.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США намерен просить главу Белого дома Джо Байдена вмешаться в ситуацию с газопроводом "Северный поток – 2". Об этом Зеленский сказал в интервью The Washington Post, опубликованном 19 августа.

Глава государства отметил, что "не очень верит" в то, что все обязательства соглашения США и Германии по "Северному потоку – 2" будут выполнены.

Журналисты уточнили у Зеленского, считает ли он соглашение между Вашингтоном и Берлином предательством. В ответ президент Украины пожал плечами и улыбнулся.

Зеленский заявил, что "не доволен этой договоренностью", если можно ее так назвать, и "форматом, в котором она была достигнута".

17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщала, что строительство "Северного потока – 2" планируют завершить 23 августа. Несмотря на это, Зеленский подчеркнул, что еще раз обратится к Байдену с просьбой вмешаться в ходе их встречи в Белом доме 31 августа.

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