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Искусственный интеллект впервые превзошел человека в распознавании визуальных образов

  • 19.08.2021, 19:15
Искусственный интеллект впервые превзошел человека в распознавании визуальных образов

Разница небольшая, но она есть.

Искусственный интеллект, созданный холдингом Alibaba Group, превзошел человека в распознавании визуальных образов. Он занял первое место в Visual Question Answering challenge, сообщает South China Morning Post.

Так, искусственный интеллект правильно ответил на 81,26% вопросов, связанных с изображениями, в то время как люди справились только с 80,83%. В этом году соревнование содержало 250 тысяч изображений и 1,1 миллиона вопросов. Участники должны были посмотреть на изображение, а затем ответить на вопрос, связанный с ним. В Alibaba заявили, что их ИИ AliceMind превзошел всех других «искусственных конкурентов», включая алгоритм от Microsoft.

«Это не значит, что однажды роботы заменят людей. Скорее, мы уверены в том, что более умные машины можно будет использовать для помощи в нашей работе и повседневной жизни, и, следовательно, люди смогут сосредоточиться на творческих задачах, с которыми лучше справляются», - заявил руководитель отдела обработки естественного языка в Alibaba DAMO Academy Си Луо.

По его словам, технологию VQA (Visual Question Answering) можно использовать в разных областях, включая поиск по сайтам интернет-магазинов, анализ изображений для диагностики заболеваний и даже умное вождение.

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