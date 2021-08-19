«Белавиа» несколько месяцев не возвращает деньги за билеты, от которых отказались 19.08.2021, 19:26

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Журналист нашел «лайфхак».

После закрытия неба для Беларуси всеми соседями кроме России многие полеты стали невозможными. Некоторые белорусы, кто был за границей, не захотели возвращаться на родину из-за репрессий. Многие, кто покупал билеты у «Белавиа», хотели вернуть деньги, да авиакомпания не спешит, пишет «Белсат».

Журналист Алесь Левчук месяц ждал, пока ему вернут деньги за билеты, и получил их только после того, как написал жалобу в Министерство транспорта.

«Мы с семьей улетели в отпуск, у нас были обратные билеты на конец июля. Но после обысков и ряда репрессий против журналистов решили пока не возвращаться в Беларусь», – сказал «Белсату» Левчук.

Долгое время переписка с «Белавиа» не давала никаких результатов, и только после жалобы в Министерство транспорта дело сдвинулось с мертвой точки.

Он получил деньги только через месяц, и то не все:

«Три наших билета стоили 1687 рублей, «Белавиа» вернула только 1236, в итоге на каждом билете мы потеряли по 150 рублей. Нам никак не объяснили, почему не вернули именно 450 рублей, Почему такая сумма штрафа за возврат. Уверен, если бы не написал жалобу, ждал бы свои деньги еще долго».

Журналист стал переписываться с людьми, которые еще не получили свое деньги. Оказалось, что есть много таких, кто ждет по несколько месяцев.

В ответе из «Белавиа» Левчуку это подтвердили:

«Авиакомпания испытывает высокую нагрузку из-за массовых обращений пассажиров, и возникла очередь за возвратом денег за билеты»

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