Что почем на Комаровке во второй половине августа 19.08.2021, 19:58

На главном рынке столицы сейчас настоящее изобилие.

- С праздником, вас, с праздником, дорогие, всех благ, здоровья, радости! Не забывайте яблочки ваши, покупочку! - бойко говорит продавец. - Белый налив твердый, как орех, как камень, а сочный какой, сладкий! Берите, не пожалеете. Праздник же такой, Яблочный Спас!

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Продавцы пользуются моментом и активно накладывают яблоки в пакеты, покупатели, в свою очередь тоже не без чувства юмора:

- И вас с праздником, с профессиональным, - отвечают многие.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Действительно, за окном почти финиширует август. Это - настоящий месяц урожая: по крайней мере, на Комаровке, куда мы отправились, есть, кажется, все, что может пожелать душа на излете лета, пишет kp.by.

И Яблочный Спас в этом году - действительно, яблочный в полном смысле этого слова. Что заметил: на центральном столичном рынке сейчас фактически нет польских яблок, сплошь белорусские.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отечественные сорта радуют глаз буйством красок и услаждают слух мелодичными своими названиями: хочешь - бери прозрачный белый налив, сказочного вкуса (как обещают) «Белорусскую медовую», а хочешь - "Штрифель" или даже «Теремок». Есть и «Слава Победителю».

Если яблочный аромат будоражит и волнует, то цены, скажем так, несколько удивляют: в среднем за килограмм яблочек просят около трех до четырех рублей, есть, конечно, и за два с половиной, и за пять. Но и разница во внешнем виде (и, вероятно, вкусе) - налицо. В общем, как обычно: выбор есть на любой кошелек.

Беру кило яблок - тот самый «Теремок»: посмотрим, что за он, тем более, что праздник.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иду дальше между рядов, народу, надо сказать, немало. Баклажан - около полутора рублей за килограмм, огурцы стоят по-разному: есть по рублю, есть по два. Средний ценник - полтора рубля.

- Если я к вечеру подойду, уже огурцы до рубля подешевеют? - тактично интересуется у продавца мужчина в годах.

- Однозначно подешевеют, - отвечает та.

- Ну, значит, я вечером и подскачу, для бешеной собаки – это не крюк, - принимает покупатель стратегическое решение.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Колеблется не только ценник на огурчики, то же самое и с ценами на картошку: мелочь можно найти за 70-80 копеек (но надо поискать, таких предложений не так много), средняя же бульба - по размеру - рубль двадцать - рубль восемьдесят. В любом случае, картошка не к ужину не помешает - беру два кило и иду к прилавкам, на которые у меня сам собой периодически косился глаз.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Грибы! На «Комаровке» их много. Но - только лисичек. Цены - не разнятся. Стоит килограмм 17,99 – 18,00. У всех продавцов. К картошечке жареной лисички - лучшее дополнение. Сочетание, что называется, проверенное временем. Беру рыжих грибов, запах от них - закачаешься!

Для любителей грибов «посерьезнее» на Комаровке тоже есть прилавки с интересным товаром: боровики стоят 25-35 рублей за килограмм, в зависимости от размера, подосиновики - дешевле: 15 рублей за тот же вес. Но надо подчеркнуть: этих лесных грибов - пока или еще - очень немного, да и ценнник такой… Я бы сказал, заставляющий сомневаться.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вижу прилавок, который однозначный лидер по количеству боровиков-подосиновиков. Соседствуют они с аккуратно расставленными ведерками и стаканчиками, полными ягод.

- Мы с мужем из Молодечненского района, грибы собираем вот этими самыми руками, - рассказывает мне улыбчивая блондинка, стоящая по ту сторону прилавка.

Зовут ее Илона, на рынке она работает, что называется, семейным подрядом: на другом ряду торгует тот самый муж, самой же Илоне помогает сын.

- У нас достаточно большое хозяйство, в общей сложности - 35 соток земли. 10 соток отданы под малину, 5 соток – ежевика, несколько соток - клубника. Облепиховых деревьев - больше двадцати штук. Когда пик урожая, на сбор ягод даже нанимаем людей, сами не успеваем. Ну а так… Конечно, стараемся обойтись своими силами. Уже 10 лет так работаем - на земле. А давайте, я угощу вас грибами, вот просто так - от души, - неожиданно предлагает Илона.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Принцип мой - неизменный: бьют - беги, дают - бери. От щедрого предложения я отказываюсь секунд - ради приличия и из-за врожденной природной скромности.

- Вот, возьмите, - Илона протягивает мне пакетик, в нем - свежайшие боровики, грамм 200-250. - Сварите вечерком суп, будете меня добрым словом вспоминать.

Клятвенно обещаю выполнить и первый, и второй пункт и удаляюсь.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ягод на прилавках не так много, но есть удивительная для этого времени года - клубника. Тоже наша, белорусская, Гродненская, Брестская область, Малорита. Выглядит клубника так, словно сейчас разгар июля: ягода крепкая, яркая, сочная. Стоит по-разному: минимально – 6,5 рублей, потолок – 10-12 рублей за килограмм. В одной из точек предлагают попробовать клубнику. Я честно и сразу признаюсь: покупать не собираюсь.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ай, вы просто так попробуйте, - меланхолично отвечают мне.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пробую. Докладываю: клубника - даже без оглядки на то, что уже осознаешь неотвратимость приближающегося сентября - просто нереальная. Вкусная, сладкая, ароматная - одно слово: июньская. В общем, если хотите перенестись - пусть даже и всего на пару минут - в начало этого лета, вперед на Комаровку за клубникой. Она того стоит.

На одном из прилавков вижу малину какого-то нереально яркого, насыщенного колера: цвет такой, что, кажется, это не настоящая ягода, а картинка, тщательно обработанная в фотошопе.

- Это розалин. Или розоволистная малина. Еще ее называют тибетской малиной, но - я читала - никакого отношения к Тибету она не имеет. Многие считают, что это гибрид малины или ежевики и садовой малины, но это не так. Розалин - именно разновидность малины. Плодоносит она до самых заморозков, - проводит ненавязчивый ликбез торгующая ягодами женщина. - Попробуйте, угоститесь. Честно говоря, нравится она не всем, на любителя по вкусу, поэтому я часто предлагаю снять пробу здесь, чтобы потом ко мне не было претензий.

Снова - пробую. И снова – докладываю: лично мне розалин показалась несколько пресноватой, фактически, безвкусной. Зато цвет у ягоды такой - глаз не отвести.

Иду дальше, вижу небольшую, но плотненькую очередь. Пару секунд – и я у прилавка. Огромная (действительно огромная!) голубика. Покупатели пробуют, я - тоже не отстаю: очень яркий, насыщенный ни с чем несравнимый вкус.

Стоит голубика на Комаровке по-разному: дешевле 10 рублей за кило не найти, есть дороже - отборная, еще большего размера. «Голубика сладкая супер. Гродненская область. 13,99 за кг» - сообщает ценник.

На соседнем прилавке - виноград.

- Берите, уже по четыре рубля за килограмм отдаем, неделю назад дешевле восьми было не найти, - призывает меня работник прилавка.

Рядом с голубикой и виноградом - малина. Средний ценник по рынку - 10 рублей за килограмм.

- Сейчас самое малиновое время, - рекламирует мне свой товар продавец. - Малина не перегоревшая, но и не перенасыщенная водой, очень вкусная, несколько дней сможет храниться в холодильнике и не потечет.

- Малина, конечно, оно дело хорошее, - перебивает вошедшего в маркетинговый раж продавца его коллега. - Но сейчас можно и абрикос белорусский брать. Вот у меня - один из самых лучших на рынке. Белорусского в этом году нет, неизвестно, будет ли. Весной в период цветения много замерзло. Так что на Комаровке сейчас в основной абрикос молдавский. Берите, я вообще ща пять рублей продаю, но вам - скидка: пятьдесят копеек уступлю, четыре пятьдесят в итоге. Выгода!

«Скидки - наше все» - думаю я про себя, а рука, будто бы сама по себе, лезет в кошелек и протягивает деньги.

Когда все спонтанные и запланированные покупки состоялись, решаю напоследок прогуляться по рядам, которые находятся ближе всего к крытому рынку: в начале лета там торгуют саженцами, а сейчас, в основном, цветами.

До первого сентября - Дня знаний - рукой подать. Надо прицениться, сколько сейчас стоит букетик. Ориентирую по ценам, они - следующие: георгины - от рубля, астры – по семьдесят копеек, декоративный подсолнух - 3-4 рубля за цветок. Уже есть гладиолусы, за штуку просят от двух до пяти рублей.

- Подорожают цветочки к первому сентября раза в три или сразу в четыре? - в шутку спрашиваю я собравшихся в кружок продавцов.

- В три нет, даже в два - и то нет, не подорожают. В этом году цветов - хватает. Были бы покупатели! Купите букет, он же сам по себе - радость!

- Обязательно и непременно, но - ближе к первому сентября. Тогда и проверим, что случится с ценами, - отвечаю я.

ЧТО ПОЧЕМ НА КОМАРОВКЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ АВГУСТА

Помидоры, кг – от 80 копеек до 6 рублей

Патиссон, кабачок, кг – 0,99 рубля.

Перец острый, 100 гр – 2 рубля

Лук зеленый, 100 гр – 0,69 рубля

Шпинат, 100 гр – 2,5 рубля

Розмарин, тимьян, мята, тархун, 100 гр - 5 рублей

Кукуруза, кг – 2,29 -2,5 рубля

Перец, кг - от 2 рублей

Чеснок, кг – от 7,99 рублей

Шампиньоны, кг – от 4 рублей

Брусника, кг – 8,5 рубля

Нектарин, кг – от 3,99 рубля

Персик, кг - от 4,5 рубля

Чернослив, кг - от 3,5 рубля

Арбуз, кг - от 1,99 рубля

Баклажан, кг - от 1,5 рубля

Дыня, кг - от 2 рублей

Имбирь, кг – 20 рублей

Пекинка, кг – от 5 рублей

Смородина, кг – 9 рублей

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