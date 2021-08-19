Нарастают призывы лишить Лукашенко транша от МВФ 19.08.2021, 20:10

Washington Post призвала Байдена предотвратить выделение средств, поскольку это подорвет воздействие санкций.

Газета Washington Post опубликовала редакционный комментарий, призывающий администрацию президента США Джо Байдена предотвратить выделение Беларуси средств от Международного валютного фонда, передает «Голос Америки».

Издание отмечает, что администрация справедливо наложила санкции на режим Александра Лукашенко после спорных президентских выборов 2020 года и последующего жесткого подавления массовых протестов, но что на этом фоне представляется нецелесообразным выделять стране средства из резервного фонда МВФ.

В этом году МВФ планирует распределить между странами рекордную сумму 650 миллиардов долларов для восстановления от пандемии. Средства выделяются в соответствии с квотами, определяемыми в зависимости от размера экономики. Беларусь должна получить около 1 миллиарда долларов, что является очень значительной суммой для страны, международные резервы которой составляют около 7,4 миллиарда долларов.

Как напоминает издание, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердила, что состоявшиеся в прошлом году выборы «не были прозрачными, свободными и честными» и что в стране совершаются «массовые, систематические и неопровержимо доказанные» нарушения прав человека.

«Администрация Байдена должна мобилизовать европейских и других союзников, являющихся членами МВФ, и потребовать приостановки выделения средств. Если выделить эти средства сейчас, это ослабит воздействие санкций, – пишет газета. – Всем тем, кто хочет, чтобы в Беларуси восторжествовала демократия, следует притормозить эту ошибочную выплату – и как можно скорее».

Ранее с призывом не выдавать Лукашенко средства МВФ выступил американский конгрессмен-республиканец Крис Смит.

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