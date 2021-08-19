Польша отправила в Украину гуманитарный конвой 19.08.2021, 20:17

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Польша направила 20 грузовиков со средствами для борьбы с COVID-19.

Из Польши в Украину направились 20 грузовых автомобилей с медицинским оборудованием, десятками тысяч литров антисептиков, несколькими миллионами масок, перчаток, защитных костюмов и халатов. Эту помощь президент соседней страны Анджей Дуда официально передаст Украине во время своего визита в Киев на День Независимости, 24 августа.

Заместитель главы канцелярии президента Петр Свик на брифинге 18 августа заявил, что этот жест – проявление европейской солидарности в регионе, передает PAP. Украину Свик назвал стратегическим партнером Польши.

"Во время кризисов особенно заметно, насколько необходимо эффективное государство, институты, которые могут защитить свои интересы и, кроме этого, поддерживать другие страны", – сказал глава Государственного агентства стратегических резервов Польши Михал Кучмеровский.

Он указал, что этот конвой – один из самых крупных среди перевозивших груз подобного рода.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонски подчеркнул, что с момента начала пандемии в прошлом году его страна отправила конвои с гуманитарной и материальной помощью в несколько стран, в т.ч. в Украину. Помощь другим государствам своей работой оказывали и бригады польских медиков.

"Солидарность всегда была нашей национальной чертой – это то, с чем ассоциируется Польша, это наше наследие. Благодаря солидарности мы завоевали свободу и сегодня благодаря солидарности мы также помогаем нашим партнерам и друзьям", – сказал замглавы МИД.

По его мнению, так Польша укрепляет свои международные позиции и улучшает отношения со странами.

"Такие жесты будут помниться годами... Мы сможем очень хорошо развивать наши отношения и дружбу. Например, Украина и другие страны помогают нам", – отметил он.

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