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Байден и первая леди США сделают третью прививку от коронавируса

  • 19.08.2021, 20:37
Байден и первая леди США сделают третью прививку от коронавируса

Президент США и его жена получили первые дозы еще в декабре 2020 года.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден планируют прививку третьей усиливающей дозой вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы получим усиливающие дозы", - сказал Байден в интервью ABC News, что вышло в эфир в четверг.

78-летний Джо Байден отметил, что он и жена получили первые дозы еще в декабре 2020 года, и с тех пор прошло уже немало времени.

С 20 сентября в США планируют предлагать третью дозу для усиления защиты от вируса тем американцам, которые вакцинировались среди первых в начале кампании.

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