В польском Сопоте трогательно поддержали Анжелику Борис 19.08.2021, 21:05

фото: znadniemna.pl

Слова поддержки главе Союза поляков Беларуси выразила вокалистка легендарной группы Lombard.

Легендарная польская рок-группа Lombard на фестивале Top of the Top Sopot Festival посвятила свое выступление Союзу поляков Беларуси и политзаключенной Анжелике Борис.

Об этом сообщает сайт znadniemna.pl.

фото: znadniemna.pl

Трогательные слова произнесла вокалистка Lombard Марта Кугер после исполнения хита «Szklana Pogoda».

– Это особое время. Мы хотели бы, чтобы наше выступление здесь, в Лесной опере в Сопоте, которую мы любим, посвятить особым людям - Союзу поляков Беларуси, замечательным людям, которые сегодня здесь с нами, - сказала со сцены Марта Кугер, приветствуя активистов Союза поляков Беларуси, которые стояли перед сценой с портретами Анжелики Борис.

фото: znadniemna.pl

Затем Марта Кугер упомянула со сцены о своей подруге Анжелике Борис, которая находится в белорусской тюрьме «за польскость». Исполнительница призвал публику Лесной оперы «зажечь все сердца и свет для Анжелики Борис».

фото: znadniemna.pl

Уже при первых звуках вступления песни «Przeżyj to sam», широко известной и исполняемой в Беларуси не только поляками, но и белорусами, борющимися за свое достоинство, публика Лесной оперы зажгла огни. Сотни мобильных телефонов, создавали необычную атмосферу для лидера поляков Беларуси Анжелики Борис, которая находится в тюрьме в Жодино только за то, что у нее хватило смелости открыто заявить, что она полька в стране, которой правит примитивный и жестокий диктатор Лукашенко, открыто обожающий и подражающий одному из величайших преступников прошлого века – Иосифу Сталину.

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