Катастрофическая неделя российской авиации 5 Алекс Кульманов

19.08.2021, 21:32

7,328

Зачем Минобороны РФ пожарные самолеты?

Есть в России старая добрая традиция помогать нуждающимся. Главное условие, чтобы нуждающийся не являлся гражданином России. Показательный пример – тушение лесных пожаров летом этого года. Кадры из Якутии и Турции вызвали много вопросов. Понятно, что на турецких курортах хорошо отдыхать, но Якутия вроде часть Российской Федерации, в отличии от Турции. Тем не менее, в Турцию было отправлено несколько пожарных самолётов-амфибий Бе-200, кадры с которыми разлетелись по всему интернету. Всего Турция арендовала 3 Бе-200 за 24 млн. долларов. Занятно, что патриотичная турецкая пропаганда заявляла, что у Турции есть собственные аналогичные самолёты, а Бе-200 не подходит для горной местности.

Стоить отдать должное Бе-200 – это уникальная машина, которая действительно не имеет аналогов. Только у России на сегодняшний момент имеются реактивные самолёты-амфибии, пригодные как для посадки на землю, так и на воду. Данные возможности не сильно востребованы в мире. Время гидросамолётов закончилось после Второй Мировой войны с появлением и распространением вертолётов. Однако Бе-200 может превосходить вертолёты возможностью быстрее оказаться в необходимом районе и пролететь большее расстояние. Пожарная модификация Бе-200 обладает уникальными и возможностями: амфибия может на глиссировании за 15 секунд набрать в танки до 12 тонн воды, после чего сбросить на очаг пожара. За один вылет Бе-200 может выполнить несколько десятков таких сбросов. У многих стран есть пожарные модификации самолётов-амфибий, но только Бе-200 обладает такими характеристиками скорости и грузоподъёмности.

Возможности Бе-200 оказались востребованы в мире. Пожарные амфибии – частые гости в странах, готовых платить за помощь в тушении пожаров. В этот раз помощь понадобилась Турции. У России менее десяти таких амфибий и регулярные крупные лесные пожары, но ещё не было ситуации, чтобы Щедрая Душа кому-то отказывала в помощи.

14 августа 2021 года один из Бе-200 потерпел крушение на юго-востоке Турции, столкнувшись с горой. На борту находились пять российских военнослужащих и три гражданина Турции. Вскоре выяснилось, что потерянный в катастрофе Бе-200 принадлежал Министерству Обороны РФ. Министерство Обороны РФ заявило, что самолёт потерпел крушение при заходе на посадку.

Катастрофа сразу вызвала множество вопросов. Первым был, конечно: "Какого чёрта наши Бе-200 разбиваются в Турции, когда у нас горит Якутия". Многие патриотично настроенные граждане задали этот вопрос вслух. Вторым вопросом стал: "Какого чёрта Минобороны РФ опять врёт? Зачем?" Дело в том, что в сети почти сразу же появился ролик с кадрами крушения Бе-200 в турецких горах. На ролике хорошо видно, что самолёт осуществляет сброс воды, после чего вскоре разбивается об склон горы. Никакой попытки выполнить посадку на видео нет.

Ещё один вопрос – наличие на борту известного лётчика-палубника Евгения Кузнецова. Даже патриоты удивились: "Как вышло, что штучные российские пилоты палубных истребителей занимаются тушением пожаров в Турции?"

Попутно всплыла и статистика вылетов Бе-200 на пожары в этом году. Ростеховцы с гордостью отчитались, что Бе-200 выполнили за 36 вылетов более 400 сбросов воды суммарным объёмом 2500 тонн. Если посчитать, то выходит, что Бе-200 за трёхчасовой полёт выполнял чуть больше 10 сбросов, каждый по 6 тонн. Почему Бе-200 сбрасывает только половину заявленной массы воды – вопрос без ответа.

И отдельно любопытно, зачем Минобороны пожарные самолёты? У Шойгу ностальгия по МЧС, и он не может без привычной атмосферы? Минобороны нужные военные модификации с поисковыми и патрульными возможностями, но не пожарные.

Но стартовавший ещё на советском заделе Бе-200 худо-бедно летает и выполняет уникальные вещи. Тем временем на днях упала надежда нового, уже полностью российского авиастроения. 17 августа при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка потерпел крушение новейший российский малый транспортник Ил-112В. Самолёт прибыл на форум "Армия-2021". Экипаж из трёх лётчиков-испытателей погиб.

Ил-112В – самолёт с очень тяжёлой судьбой. Машина создаётся уже почти два десятка лет, при этом первый полёт она совершила только в начале 2019 года. Второй полёт произошёл только через два года, что является красноречивым фактом. Машина взлетела в 2019 году исключительно в рамках показухи, после чего самолёт кардинальным образом переделывался. На этот раз в сети не появилось точных деталей об изменениях в грузоподъёмности. Заявляется, что самолёт облегчили и решили проблемы с центровкой. Так ли это было, уже вряд ли узнаем: единственный летающий борт разбился...

На кадрах хорошо видно, что перед падением у Ил-112В загорается правый двигатель. Традиционно в таких случаях пишут, что лётчики уводили самолёт от падения на жилые дома, но здесь хорошо видно, что высота была малая, а самолёт просто свалился на правое крыло.

После катастрофы появились заявления, что проблемы с силовой установкой самолёта отмечались давно. Двигатели ТВ7-117СТ отказывали на наземных испытаниях, сбоила автоматика в воздухе. Сразу после случившегося младший председатель технического совета "ИЛ" Николай Таликов прямым текстом заявил, что он ожидал этого, потому что "двигатель – дерьмо". Движок с мощностью в 3000 л.с. сразу выглядел недостаточным для машины с такими габаритами. Изначально ТВ7-117 создавался под гораздо меньшую мощность, и 3000 л.с. стал развивать после ряда модернизаций, форсирования и соответствующего снижения надёжности. На испытаниях двигатель постоянно перегревался, демонстрируя невозможность работать в штатных режимах.

Показательно, что катастрофа Ил-112В ставит под вопрос судьбу другого "новейшего" российского самолёта Ил-114, имеющего аналогичный движок. Ил-114, в отличие от Ил-112В, создаётся изначально как пассажирский, что внушает сомнения в безопасности будущих отечественных пассажирских авиаперевозок.

В целом, ряд последних авиакатастроф в РФ демонстрирует серьёзные проблемы с новыми машинами. Альтернатив у России немного. Правительство в ожидании санкций заявляет о возможных тратах десятков миллиардов долларов на обновление парка гражданских самолётов отечественными поделками. Время покажет, станет ли снова актуальным старый советский стишок про Аэрофлот.

Алекс Кульманов, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».