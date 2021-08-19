Аналитик: В резервный фонд лезут накануне кризиса 5 19.08.2021, 22:05

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Cергей Чалый

Архивное фото «Радыё Свабода»

Чалый – о финансировании бюджетников.

Выделение 206,53 млн рублей из резервного фонда президента на повышение зарплат бюджетникам говорит о том, что денег в бюджете становится всё меньше, считает независимый аналитик Сергей Чалый, передает euroradio.fm.

— У нас было не так много случаев, когда залезали в этот резервный фонд президента, размера которого не знает даже Минфин. Первый такой случай датируется 2009 годом.

Тогда нужно было закончить год без дефицита бюджета, чтобы программа сотрудничества МВФ с Беларусью была одобрена.

— Для того чтобы это произошло, часть доходов президентского резервного фонда были включены в доходы бюджета. И это позволило сбалансировать макроэкономику. Поэтому среди прочего 2009 год прошёл у нас ласково, несмотря на кризис по всём мире.

Использование таких резервов говорит о кризисной ситуации, считает аналитик.

— Это попытка использовать такой инструмент как последний инструмент финансирования выпадающих бюджетных доходов.

Сергей Чалый отмечает, что поскольку надбавки в основном предусматриваются для работников медицинской сферы, то использование средств фонда не должно быть разовым.

— Несмотря на установленные суммы, вопрос — что будет, когда эти средства закончатся. Видимо, они [власти. — Прим.] рассчитывают, что необходимость в надбавках, связанных с лечением коронавируса, пропадёт. Рассматривается, видимо, разработчиками этого указа, что это не так надолго понадобится. Окей, посмотрим. Мы же знаем, что Беларусь очень сильно отстает по темпам вакцинации и опасность распространения нового штамма по-прежнему высока, — говорит Сергей Чалый.

Согласно постановлению совмина №460 от 12 августа 2021 года, Минфин выделит 206,53 млн на повышение зарплат бюджетникам. В условиях дефицита бюджета эти деньги будут взяты из резервного фонда президента Беларуси.

Средства будут направлены в том числе Республиканскому госпиталю и областным медслужбам Департамента финансов и тыла МВД, республиканским научно-практическим центрам, войсковым частям и медучреждениям Минобороны, республиканским учреждениям здравоохранения.

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