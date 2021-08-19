Зеленский: Украина уже живет по стандартам ЕС 14 19.08.2021, 22:14

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Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Он заявил о созданной в Украине антикоррупционной инфраструктуре, не имеющей аналогов в Европе.

Ни одно государство на сегодняшний день не является полностью свободным от коррупции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам, сообщает пресс-служба главы государства.

Он прокомментировал утверждение о том, что страна прежде, чем вступить в НАТО, должна побороть коррупцию.

"Обвинять Украину в коррупции легко. Но будем честными: ни одна страна не является полностью свободной от коррупции, коррумпированных чиновников или олигархов. Но за последние несколько лет Украина создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе или, возможно, даже во всем мире", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в стране есть несколько антикоррупционных органов - Национальное антикоррупционное бюро или Высший антикоррупционный суд.

По словам Зеленского, Украина, имеющая статус "почти члена ЕС и почти члена НАТО", уже живет по европейским стандартам.

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