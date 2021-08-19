На Яндекс-Картах появились десятки панорам Минска и Беларуси, снятых с воздуха 19.08.2021, 22:35

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Фотофакт.

На Яндекс-Картах Беларуси выложили десятки панорам, снятых с воздуха. The Village Беларусь уже рассказывал, что первые такие панорамы Минска появились еще в начале июня 2020 года, но тогда их было всего четыре: три в Лошице и одна в Серебрянке. Сейчас же их десятки, причем добавляются не только минские, но и воздушные виды из других точек страны.

Точки, где можно взглянуть на местность с высоты, отмечены иконкой воздушного шара. Так, в Минске и пригородах можно порассматривать съемки из Каменной Горки, Михалово, Петровщины, Малиновки, Института Культуры, Уручья, Академии Наук и других мест.

Можно разглядеть, например, обновленную Дружную с навесами «сухих ног», которые все равно не выполняют свою функцию; или зеленую зону вдоль улицы Маяковского со стройкой на месте бывшего Червенского рынка; парк Павлова и пустынный парк Уго Чавеса; Слепянский канал и Ботанический сад; Всехсвятскую церковь на Калиновского; несколько воздушных съемок в Уручье.

В пригородах – яхтенный причал в Ратомке; строящуюся Новую Боровую или Валерьяново.

За пределами Минска можно рассмотреть канал Вилейско-Минской водной системы под Заславлем и водосливную плотину с галереей под Радошковичами; реку Вилия недалеко от Молодечно и озеро Дривяты в Браславе; дачный поселок под Полоцком и Луковское водохранилище под Малоритой; вспаханные поля под Жабинкой и южную часть Бреста; огромные деревья Беловежской пущи и древний Туров; гранитный карьер под Микашевичами и калийные терриконы под Солигорском.

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