«Провал росатомовской конструкции становится очевидней» 2 19.08.2021, 22:59

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Когда снова запустят БелАЭС, в чем проблема и кто оплатит простой?

БелАЭС не работает уже больше месяца. 12 июля в Минэнерго сообщили, что первый энергоблок отключен от сети автоматической защитой генератора. 19 августа стало известно, что его не смогли запустить в середине августа из-за необходимости замены одного из элементов возбудителя турбогенератора.

Телеграф позвонил в пресс-службу Минэнерго, чтобы узнать приблизительный срок устранения неполадок, но нам не смогли их обозначить. Поэтому мы поговорили с российским экспертом по ядерной и радиационной безопасности, инженером-физиком Андреем Ожаровским про саму поломку и про возможные сроки ее устранения.

Что сломалось?

Как заявили в Минэнерго, необходима замена возбудителя.

«Возбудитель генератора это фактически небольшой генератор, который стоит на валу турбины и производит ток для работы электромагнитов. Ведь что такое современный высокомощный генератор? Это один моток медной проволоки, который вращается в магнитном поле, которое создает другой моток медной проволоки. А чтобы этот первичный ток был, и нужен так называемый возбудитель. То есть, небольшой такой же генераторчик, который обеспечивает работу высокомощной системы», — объяснил Андрей Ожаровский.

Эксперт отметил, что то, что энергоблок остается неработоспособным, с точки зрения экологии — хорошо. «То есть прекращено производство радиоактивных отходов, не производятся газоаэрозольные выбросы в окружающую среду и нет риска радиационных аварий», — сказал он.

Однако инженер-физик подчеркнул, что версия Минэнерго не опровергает мнение, которое он ранее высказывал Телеграфу: «ремонтом электрической части могут прикрывать устранение каких-то проблем в реакторной части».

И именно то, что Минэнерго не назвал хотя бы приблизительные сроки окончания ремонта только «дает подтверждение, что это связано не только с электрической частью. Хотя и эта проблема тоже характерна — низкое качество росатомовских конструкций давно широко известно». По словам эксперта, «это тоже вполне возможно».

Кто будет оплачивать простой?

Ожаровский обратил внимание и на то, что в сообщении Минэнерго не сказано, кто займется оплатой простоя на БелАЭС (который длится уже больше месяца), ведь станция не производит электроэнергию. И задается вопросом, будет ли увеличен гарантийный срок на этот период. «Экономический провал росатомовской конструкции становится очевидней», — отметил специалист.

БелАЭС будет стоять еще месяц?

Инженер-физик предполагает что «если бы оставшийся ремонт занимал одну-две недели, они бы сообщили».

«Можно предположить, что требуется изготовление оборудования. То есть оно повреждено настолько сильно, что возбудитель просто неработоспособен, а сроки изготовления такого сложного мощного оборудования могут занимать месяцы», — отметил эксперт.

«Скорее всего, минимум месяц — такой мой прогноз», — сказал Ожаровский.

Кстати, по информации Минэнерго, по завершению работ на блоке «будут организованы дополнительные испытания и диагностика оборудования и систем турбогенератора». И только после этого блок включат в сеть.

Напомним, 12 июля, в Минэнерго сообщили, что первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. 16 июля в Минэнерго дали первый комментарий по ситуации. Но конкретных причин так и не назвали. Позже, 23 июля в Минэнерго рассказали, что на первом энергоблоке БелАЭС проводится ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. Там рассказали, что задействовали как белорусских, так и российских специалистов. Также сообщили, что «с учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа».

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