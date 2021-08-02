«Все может поменяться в одно мгновение» 2.08.2021, 7:34

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Рабочие рассказали о ситуации на «Гродно Азоте».

«Гродно Азот» не исчезает из новостных лент белорусских СМИ. На предприятии постоянно случаются различного масштаба аварии, останавливаются цеха. Также на прошлой неделе появилась информация о том, что на заводе не хватает 350 специалистов.

Сайт Charter97.org попросил работников предприятия рассказать, что происходит на одном из флагманов белорусской промышленности.

Как кадровый голод сказывается на работе «Гродно Азота»

«Насчет того, что не хватает специалистов, это абсолютная правда. Большая проблема найти квалифицированного сотрудника на должность инженерно-технического работника. Есть информация, что в одном из цехов не смогли найти специалистов из своих и пришлось искать в соседнем цеху. Если на уровне ИТР не удается заткнуть дыры, то в результате вертикального продвижения оголяются бреши среди среднего и нижнего звена.

Согласитесь, найти человека на зарплату около 2000 рублей проще, чем уговорить кого-то работать за 400-500 рублей, а ведь именно столько будет получать человек с улицы», — рассказал сайту Charter97.org один из рабочих.

Работники во всем винят отдел кадров:

— Возможно, они надеются набрать работников среди выпускников вузов и техникумов. Но это значит что, будет наплыв большого числа низкоквалифицированных работников, об последствиях можно только догадываться».

«Недостаток работников есть, в долгосрочной перспективе это скажется на работе предприятия», — подтверждает наличие проблемы с кадрами сотрудник предприятия.

В Сети много информации о неполадках на предприятии. Почему это происходит?

«Важно понимать, что завод не молодой, у всего есть предел прочности. Если происходит массовая закупка и замена на уровне систем контроля, то с магистральными трубопроводами ситуация плачевная. Постоянные утечки, латки на латках. Выявить все скрытые дефекты невозможно. В любой момент может произойти разгерметизация, а заменить полностью все трубопроводы невозможно», — рассказывает сайту Charter97.org один из работников «Гродно Азота».

«У людей нет желания что-либо делать, стараться. Все приходят лишь бы отсидеть 12 часов и пойти домой», — резюмирует сотрудник предприятия.

Повлияли ли санкции на работу предприятия?

Работники «Гродно Азот» сходятся во мнении, что ограничительные меры ударили по заводу:

— Hа данный момент удар санкций чувствуется на уровне сбыта продукции, совсем недавно была информация об остановке цеха азотной кислоты. Это произошло из-за забитого склада, такая же ситуация и с карбамидом. Если сейчас проблема только в отгрузке, то скоро начнутся и проблемы с запчастями, которые будет просто невозможно купить из-за санкций.

«Администрации требуется искать фирмы посредники, для отгрузки продукции. Есть проблемы с закупкой сырья», — делится информацией работник «Гродно Азота».

Как настроены рабочие? Довольны ли они положением вещей?

«Еще остались те, кто готов что-то сделать, но и они не хотят оставаться в этом болоте. Многие собираются уволиться», — рассказывает собеседник сайта Charter97.org.

«Недовольство никуда не делось. Если власти ошибутся, последствия могут быть очень серьезными», — считает работник предприятия.

Есть непроверенная информация о том, что на предприятии грядут сокращения среди руководящего состава. Денег не хватает даже на них?

«На начальство денег будет хватать всегда. Если начальники дадут слабину, то повторится ситуация августа и октября 2020 года. Директор Ляшенко это понимает. Пока денег хватает и на кнут, и на пряник, а как будет дальше — тут уже загадывать не приходится. Все может поменяться в одно мгновение», — уверен работник «Гродно Азота».

«Предприятию нужно выживать. Поэтому грядет глобальное сокращение», — резюмирует собеседник сайта Charter97.org.

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