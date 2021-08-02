МОК допустил дополнительные санкции в отношении официального Минска 2 2.08.2021, 7:58

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Комитет находится на стадии разбирательств.

Международный олимпийский комитет (МОК) может при необходимости ввести дополнительные ограничения в отношении Беларуси. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс. При этом он отметил, что надо сперва прояснить ситуацию.

«Исполнительный комитет МОК запретил официальным лицам из Беларуси быть на Играх, мы сделали так, чтобы без всяких ограничений белорусские спортсмены смогли участвовать в отборе, чтобы в Беларуси не проходили турниры. Будем это пересматривать при необходимости, если ситуация изменится», — сообщил Адамс (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что «сначала надо понять, что происходит».

«Все произошло только 10−11 часов назад, поэтому главное, что нам нужно было сделать — убедиться, что с ней все хорошо, спросить, что ей необходимо, выяснить, кто с ней, что случилось. Прозвучало много обвинений, и они продолжают звучать, поэтому нам сначала надо понять, что происходит, нам нужно получить полную картину происходящего», — сказал Адамс.

«Мы запросили их (Национальный олимпийский комитет Беларуси. — Прим. редакции) предоставить нам полный отчет, и после его получения мы начнем изучать этот вопрос на предмет того, должны ли быть приняты какие-нибудь действия. Как вы можете видеть, за последний год мы приняли множество решений в отношении НОК Беларуси. Так что нам надо посмотреть, что они скажут до каких-либо действий», — добавил он (цитата по ТАСС).

Напомним, санкции в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси были введены в декабре 2020 года. МОК приостановила финансирование национального комитета и отстранила его руководство от Олимпийских игр. От Игр были отстранено и руководство НОКа, избранное в феврале 2021 года — тогда пост главы национального комитета занял Виктор Лукашенко.

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